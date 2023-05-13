В Новосибирске в торговый центрах открылись магазины одежды MAAG, DUB и Vilet

MAAG — это абсолютно новый бренд одежды, который частично продолжает стиль испанской фирмы. Многие ошибочно считают, что это просто другое название одного и того же бренда, но дизайн и коллекция полностью различаются от Zara. К слову, интерьер магазина в отделе ТЦ «Галерея», где раньше находился Zara, остался без изменений.