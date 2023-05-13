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В Новосибирске в торговый центрах открылись магазины одежды MAAG, DUB и Vilet

13 мая 2023, 04:46
Фото: 1MI
Цены остались на прежнем уровне
В торговых центрах Новосибирска уже открылись новые магазины одежды на месте ушедших из России брендов испанской компании Inditex. Прежний ли там ассортимент?

Испанская компания Inditex открыла новые магазины одежды в Новосибирске на месте ушедших из России брендов, что было официально подтверждено представителями корпорации. Журналист «АиФ-Новосибирск» посетил ТЦ «Галерея», где уже работают три новых бренда: MAAG, DUB и Vilet, и проверил ассортимент и цены.

Магазин Zara был заменен новым брендом MAAG, вместо Pull& Bear теперь есть магазин DUB, Stradivarius называется Vilet. Магазин Bershka заменил ECRU. Интересно, что Inditex продала все свои российские бизнесы корпорации Fashion And More Management DMCC из ОАЭ.

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MAAG — это абсолютно новый бренд одежды, который частично продолжает стиль испанской фирмы. Многие ошибочно считают, что это просто другое название одного и того же бренда, но дизайн и коллекция полностью различаются от Zara. К слову, интерьер магазина в отделе ТЦ «Галерея», где раньше находился Zara, остался без изменений.

Ассортимент в магазине Vilet небольшой из-за маленькой площади, которую занимает магазин. Но магазин DUB порадовал своим стилем, который был таким же ярким и молодежным, как у предыдущего бренда, Pull& Bear. Интерьер этого магазина оказался тоже прежний и сохраняет свой стильный вид со светлыми и темными элементами.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#ТЦ#Торговый центр#Бренды#Новосибирск#Бизнес
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