В Новосибирске в суд подан иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг»

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Новосибирске межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 подала иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг», который поступил в Арбитражный суд региона. Сумма исковых требований составляет 5574826,46 рублей. Информация о принятии сведений к производству еще не поступала.
«Нью-Йорк пицца Франчайзинг» было создано в 2012 году, учредителями которого являются Эрик Шогрен (73,7%), основатель сетей ресторанов быстрого питания New York Pizza и кондитерских Kuzina, и Ирина Старинцева (26,3%).
В 2022 году объем выручки компании составил 50,8 млн рублей, а чистая прибыль – 210 тысяч рублей.