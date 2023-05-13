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В Новосибирске в суд подан иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг»

13 мая 2023, 04:26
Фото: 1MI
Иск передали в суд
В Новосибирске в Арбитражный суд был подала иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг». Сумма исковых требований составляет 5574826,46 рублей.

В Новосибирске межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 подала иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг», который поступил в Арбитражный суд региона. Сумма исковых требований составляет 5574826,46 рублей. Информация о принятии сведений к производству еще не поступала.

«Нью-Йорк пицца Франчайзинг» было создано в 2012 году, учредителями которого являются Эрик Шогрен (73,7%), основатель сетей ресторанов быстрого питания New York Pizza и кондитерских Kuzina, и Ирина Старинцева (26,3%).

В 2022 году объем выручки компании составил 50,8 млн рублей, а чистая прибыль – 210 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Банкротство#Арбитражный суд#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск
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