В Новосибирске в суд подан иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг»

В Новосибирске межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 подала иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг», который поступил в Арбитражный суд региона. Сумма исковых требований составляет 5574826,46 рублей. Информация о принятии сведений к производству еще не поступала.