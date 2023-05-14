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Какие профессии выбирают абитуриенты в Новосибирске в 2023 году – список популярных

14 мая 2023, 11:12
Фото: 1MI
Названы самые популярные профессии в 2023 году в Новосибирске

В Новосибирске назвали самые популярные профессии 2023 года

Совсем скоро выпускникам школ в Новосибирске предстоит сдать ЕГЭ и выбрать, на кого им учиться дальше. Студенты и представители НГУ назвали Atas.info самые популярные специальности 2022-23 учебного года - есть из чего выбрать.

Последние годы абитуриенты, как оказалось, чаще выбирают технические, информационные профессии. Многие пытаются пробиться в сферы экономики и IT.

«Наиболее популярными направлениями у нас являются Математика и компьютерные науки, Механико-математический факультет – всего было подано в 2022 году 1198 заявлений. Вторая востребованная специальность - программная инженерия и компьютерные науки - 1115 заявлений», - рассказала Atas.info представитель НГУ Алина Ершова.

Не стает позиции на протяжении нескольких лет и экономический факультет. Молодежь выбирает все чаще бизнес направления.

«Я бы не сказала, что каждый из одногруппников прям уж мечтает открыть бизнес, стать крутым предпринимателем. Этот факультет помогает понять, как исследовать бизнес, какие стратегии применять при его введении. Мы можем также стать маркетологами, топ-менеджерами. Для бизнеса нужны деньги, мы их позже заработаем…или придумаем идеи, которые продадим», - объяснила Atas.info свой выбор профессии студентка факультета бизнес-информатики Ольга.

Кроме того, в числе популярных остались профессии журналиста, PR-менеджера. Еще сейчас активно развиваются и набирают обороты направления, связанные с играми – разработка игр, киберспорт. Да, и такому учат в Новосибирске.

#Студенты#Профессии#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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