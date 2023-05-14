Какие профессии выбирают абитуриенты в Новосибирске в 2023 году – список популярных

В Новосибирске назвали самые популярные профессии 2023 года

Совсем скоро выпускникам школ в Новосибирске предстоит сдать ЕГЭ и выбрать, на кого им учиться дальше. Студенты и представители НГУ назвали Atas.info самые популярные специальности 2022-23 учебного года - есть из чего выбрать.