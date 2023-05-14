Под Новосибирском горел лес недалеко от села Толмачево

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Огонь в лесу вспыхнул, по словам местных жителей, около 22:00. Загорелись деревья и трава.
«Пожар начался за железной дорогой, где дома частные рядом. Видимо, кто-то избавлялся от валежников. Дымило по страшному. Наши ребята сразу побежали с ведрами все тушить, одновременно вызывали пожарных. Они быстро приехали», - рассказала Atas.info одна из очевидцев Юлия.
Известно, что пожар в лесу тушили несколько часов. Полностью ликвидировали возгорание примерно к 1 часу ночи.
Напомним, на днях под Новосибирском случился пожар в Кирзинском заказнике.