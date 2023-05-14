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Под Новосибирском горел лес недалеко от села Толмачево

14 мая 2023, 03:22
Фото: предоставили очевидцы пожара
Пожар в лесу произошел под Новосибирском
Лесной пожар произошел возле села Толмачево под Новосибирском вечером 13 мая. Фотографиями с места ЧП поделились в соцсетях очевидцы.

Огонь в лесу вспыхнул, по словам местных жителей, около 22:00. Загорелись деревья и трава.

«Пожар начался за железной дорогой, где дома частные рядом. Видимо, кто-то избавлялся от валежников. Дымило по страшному. Наши ребята сразу побежали с ведрами все тушить, одновременно вызывали пожарных. Они быстро приехали», - рассказала Atas.info одна из очевидцев Юлия.

Известно, что пожар в лесу тушили несколько часов. Полностью ликвидировали возгорание примерно к 1 часу ночи.

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Напомним, на днях под Новосибирском случился пожар в Кирзинском заказнике.

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#Алина Шефер#Пожар#Лес#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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