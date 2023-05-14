Под Новосибирском готовят к открытию молочный завод в 2023 году

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В настоящее время строительство завода подходит к финальной стадии. Об этом представители агрохолдинга рассказали губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время его посещения строительной площадки.
Отметим, генеральным директором АО «Толмачевский молочный завод» является Денис Рудаков. Сумма уставного капитала составляет 10 000 рублей, информация об учредителях отсутствует в ЕГРЮЛ.
Завод будет перерабатывать 14,6 тысяч тонн молока в год и создаст 70 новых рабочих мест. Больше 1 миллиарда рублей вложено в проект, который включает в себя производство молока, сметаны, творога, кисломолочных продуктов и масла. Продукция будет реализовываться в Новосибирской области и соседних регионах.