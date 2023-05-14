Под Новосибирском готовят к открытию молочный завод в 2023 году

Завод будет перерабатывать 14,6 тысяч тонн молока в год и создаст 70 новых рабочих мест. Больше 1 миллиарда рублей вложено в проект, который включает в себя производство молока, сметаны, творога, кисломолочных продуктов и масла. Продукция будет реализовываться в Новосибирской области и соседних регионах.