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Под Новосибирском готовят к открытию молочный завод в 2023 году

14 мая 2023, 08:16
Фото: atas.info
Названы сроки открытия молочного завода под Новосибирском
ГК «Толмачёвское» перенесла запуск молокоперерабатывающего комплекса в селе Красноглинное Новосибирского района на третий квартал 2023 года. Ранее запуск производства был запланирован на конец 2022 года.

В настоящее время строительство завода подходит к финальной стадии. Об этом представители агрохолдинга рассказали губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время его посещения строительной площадки.

Отметим, генеральным директором АО «Толмачевский молочный завод» является Денис Рудаков. Сумма уставного капитала составляет 10 000 рублей, информация об учредителях отсутствует в ЕГРЮЛ.

Завод будет перерабатывать 14,6 тысяч тонн молока в год и создаст 70 новых рабочих мест. Больше 1 миллиарда рублей вложено в проект, который включает в себя производство молока, сметаны, творога, кисломолочных продуктов и масла. Продукция будет реализовываться в Новосибирской области и соседних регионах.

#Алина Шефер#Строительство#Молоко#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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