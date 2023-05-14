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В Новосибирске из аптек пропали гормональные таблетки «Три-Мерси»

14 мая 2023, 02:24
Фото: 1MI
В аптеках Новосибирска дефицит «Три-Мерси»
Жители Новосибирска заметили нехватку гормональных таблеток «Три-Мерси» в аптеках. Препарата нет даже на складах, как заявляют фармацевты.

По словам медиков, «Три-Мерси» — это контрацептивное средство, которое выписывают пациентам с гинекологическими заболеваниями. Его выпускают в Нидерландах и Испании.

«Препарат зарубежный, и сейчас с такими лекарствами туго. Многие еще доставляются в страну, но с задержками. В случае с «Три-Мерси» - мы ждем поставку в течение года, нужно время на переоформление лицензии», - пояснила Atas.info фармацевт одной из сети аптек города Вера Григорьева.

На сервисе Аптека.ру этот гормональный препарат нельзя также заказать онлайн в Новосибирске. Несколько партий еще остались только в Москве и Санкт-Петербурге.

 

Фото: скриншот с сайта Аптека.ру
«В аптеках предлагают аналоги - «Клайра», «Три-регол», «Марвелон», «Ярина», «Джес». Цены на них, я бы сказала, высокие. Большие пачки могут обойтись до 2000–4000 рублей. И некоторые побочки присутствуют. От одного лекарства мне стало не по себе на следующий день, началась тошнота, давление понизилось. С «Три-Мерси» такого не было, значит он мне подходил», - рассказала сибирячка.

В аптеках сообщают, что полностью не прекратили поставки «Три-Мерси». Препарат появится снова, но чуть позже.

#Алина Шефер#Аптека#Лекарства#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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