В Новосибирске из аптек пропали гормональные таблетки «Три-Мерси»

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Updated Сегодня, 02:27
По словам медиков, «Три-Мерси» — это контрацептивное средство, которое выписывают пациентам с гинекологическими заболеваниями. Его выпускают в Нидерландах и Испании.
«Препарат зарубежный, и сейчас с такими лекарствами туго. Многие еще доставляются в страну, но с задержками. В случае с «Три-Мерси» - мы ждем поставку в течение года, нужно время на переоформление лицензии», - пояснила Atas.info фармацевт одной из сети аптек города Вера Григорьева.
На сервисе Аптека.ру этот гормональный препарат нельзя также заказать онлайн в Новосибирске. Несколько партий еще остались только в Москве и Санкт-Петербурге.
«В аптеках предлагают аналоги - «Клайра», «Три-регол», «Марвелон», «Ярина», «Джес». Цены на них, я бы сказала, высокие. Большие пачки могут обойтись до 2000–4000 рублей. И некоторые побочки присутствуют. От одного лекарства мне стало не по себе на следующий день, началась тошнота, давление понизилось. С «Три-Мерси» такого не было, значит он мне подходил», - рассказала сибирячка.
В аптеках сообщают, что полностью не прекратили поставки «Три-Мерси». Препарат появится снова, но чуть позже.