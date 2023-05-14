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В Новосибирске компания Whoosh отреагировала на уход конкурентов Urent

14 мая 2023, 10:16
Фото: atas.info
Whoosh прокомментировал уход Urent из Новосибирска
Фиолетовые электросамокаты, принадлежавшие Urent, ушли из Новосибирска. Остались только желтые компании Whoosh, представители которой прокомментировали Atas.info уход коллег.

Фактически Whoosh стал монополистом в сфере проката электросамокатов в столице Сибири. В компании рассказали, как теперь будет развиваться их бизнес, и как им удалось сохранить его в нашем регионе после конфликтов с мэрией.

«Мы не воспринимаем других участников рынка кикшеринга как конкурентов. Мы вместе развиваем новый вид городского транспорта, и большее количество предложений - в интересах жителей Новосибирска. В первую очередь, мы следим за качеством нашего сервиса. При этом мы понимаем, что мэрия и ГИБДД также руководствуются интересами горожан. Мы готовы к диалогу, к решениям, которые делают самокаты еще более удобными для новосибирцев. Как нам кажется, администрация слышит и наши аргументы», - пояснил представитель Whoosh Денис Балакирев.

 

В Новосибирске с улиц исчезли самокаты компании Urent
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В Urent рассказали, что из Новосибирска им пришлось уйти так, как не нашли общий язык с властями. В прошлом году пользователей необоснованно штрафовали, что также добавило дёгтя в бочку с медом.

«Юрент - самый массовый сервис кикшеринга в стране, который делает не развлекательный, а транспортный сервис, органично встраивается в транспортную инфраструктуру городов, помогает дополнять общественный транспорт. Новосибирск – большой и красивый город, когда-нибудь мы вернемся, когда увидим готовность властей к переменам», - прокомментировали свой уход в Urent.
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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Самокаты
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