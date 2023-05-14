В Новосибирске компания Whoosh отреагировала на уход конкурентов Urent

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Фактически Whoosh стал монополистом в сфере проката электросамокатов в столице Сибири. В компании рассказали, как теперь будет развиваться их бизнес, и как им удалось сохранить его в нашем регионе после конфликтов с мэрией.
«Мы не воспринимаем других участников рынка кикшеринга как конкурентов. Мы вместе развиваем новый вид городского транспорта, и большее количество предложений - в интересах жителей Новосибирска. В первую очередь, мы следим за качеством нашего сервиса. При этом мы понимаем, что мэрия и ГИБДД также руководствуются интересами горожан. Мы готовы к диалогу, к решениям, которые делают самокаты еще более удобными для новосибирцев. Как нам кажется, администрация слышит и наши аргументы», - пояснил представитель Whoosh Денис Балакирев.
В Urent рассказали, что из Новосибирска им пришлось уйти так, как не нашли общий язык с властями. В прошлом году пользователей необоснованно штрафовали, что также добавило дёгтя в бочку с медом.
«Юрент - самый массовый сервис кикшеринга в стране, который делает не развлекательный, а транспортный сервис, органично встраивается в транспортную инфраструктуру городов, помогает дополнять общественный транспорт. Новосибирск – большой и красивый город, когда-нибудь мы вернемся, когда увидим готовность властей к переменам», - прокомментировали свой уход в Urent.