В Новосибирске неадекватный парень пытался покончить с собой на Забалуева

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
«Парень живет с мамой, ему чуть больше 20 лет. Он забрался на подоконник и начал громко кричать. Это было уже ближе к ночи вчера, 13 мая. Вел себя очень неадекватно, хотя казался всем спокойным всегда», - рассказали Atas.info местные жители.
Избежать трагедии удалось. Пока одни спасатели вели с ним переговоры, другие вламывались к мужчине в квартиру.
Парня удалось снять с окна и передать скорой. Его увезли в больницу в сопровождении матери.