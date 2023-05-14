В Новосибирске неадекватный парень пытался покончить с собой на Забалуева

Спасатели предотвратили попытку суицида молодого человека, который находился в открытом окне 7 этажа дома на Забалуева в Новосибирске. Об этом инциденте подробности Atas.info рассказали очевидцы.

«Парень живет с мамой, ему чуть больше 20 лет. Он забрался на подоконник и начал громко кричать. Это было уже ближе к ночи вчера, 13 мая. Вел себя очень неадекватно, хотя казался всем спокойным всегда», - рассказали Atas.info местные жители. Избежать трагедии удалось. Пока одни спасатели вели с ним переговоры, другие вламывались к мужчине в квартиру. Парня удалось снять с окна и передать скорой. Его увезли в больницу в сопровождении матери.