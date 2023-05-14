В Новосибирске пройдет Крестный ход ко Дню славянской письменности 21 мая

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:35
Ход приурочен к Дню славянской письменности, который также отмечается 21 мая. Организаторы сообщили, что участниками мероприятия станут представители церквей Новосибирской епархии, учителя и ученики воскресных школ, а также общественные деятели.
Шествие начнется у Вознесенского кафедрального собора и пройдет до собора во имя Александра Невского. Время начала шествия не определено.
Напомним, в апреле в одной из церквей в Новосибирской области произошло ограбление. Его совершил местный бездомный.