В Новосибирске пройдет Крестный ход ко Дню славянской письменности 21 мая

По благословению митрополита Никодима Новосибирского и Бердского, в Новосибирске 21 мая состоится Крестный ход в честь святых Кирилла и Мефодия. Об этом сообщили в митрополии.

Ход приурочен к Дню славянской письменности, который также отмечается 21 мая. Организаторы сообщили, что участниками мероприятия станут представители церквей Новосибирской епархии, учителя и ученики воскресных школ, а также общественные деятели. Шествие начнется у Вознесенского кафедрального собора и пройдет до собора во имя Александра Невского. Время начала шествия не определено. Церковь в Колыванском районе ограбил бездомный красноярец Узнать подробнее Напомним, в апреле в одной из церквей в Новосибирской области произошло ограбление. Его совершил местный бездомный. Читайте также: Пасха 2023: во сколько приходить в церковь на службу православным «Церковь Люцифера» может появиться в Новосибирске