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В Новосибирске пройдет Крестный ход ко Дню славянской письменности 21 мая

14 мая 2023, 02:33
Фото: 1MI
Крестный ход пройдет в Новосибирске
По благословению митрополита Никодима Новосибирского и Бердского, в Новосибирске 21 мая состоится Крестный ход в честь святых Кирилла и Мефодия. Об этом сообщили в митрополии.

Ход приурочен к Дню славянской письменности, который также отмечается 21 мая. Организаторы сообщили, что участниками мероприятия станут представители церквей Новосибирской епархии, учителя и ученики воскресных школ, а также общественные деятели.

Шествие начнется у Вознесенского кафедрального собора и пройдет до собора во имя Александра Невского. Время начала шествия не определено.

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Напомним, в апреле в одной из церквей в Новосибирской области произошло ограбление. Его совершил местный бездомный. 

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#Алина Шефер#Церковь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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