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В Новосибирске пьяный водитель «Жигули» протаранил три легковушки и скрылся

14 мая 2023, 02:46
Фото: АСТ-54/ВК
Водитель протаранил три машины на парковке в Новосибирске и сбежал
Водитель на ВАЗ-2107 в нетрезвом состоянии протаранил три припаркованные машины и скрылся с места ДТП в Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска. Очевидцы опубликовали видео момента удара в социальной сети «ВКонтакте».

Один из авторов сообщения указал, что нарушитель разъезжал по городу несколько часов. За это время его никто не остановил, а он мог причинить кому-то вред или учинить еще одну аварию.

Представители ГИБДД также подтвердили факт ДТП и сообщили, что проводится работа по розыску водителя ВАЗ-2107.

«Сотрудниками Госавтоинспекции организована поиск информации об инциденте. Призываем всех, кто располагает данными о личности виновника или самом ДТП, связаться со службой», - сообщили представители ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве добавляют, что водителю может грозить возмещение материального ущерба. 

#Алина Шефер#ДТП#Пьяные#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт
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