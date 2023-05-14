В Новосибирске пьяный водитель «Жигули» протаранил три легковушки и скрылся

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:48
Один из авторов сообщения указал, что нарушитель разъезжал по городу несколько часов. За это время его никто не остановил, а он мог причинить кому-то вред или учинить еще одну аварию.
Представители ГИБДД также подтвердили факт ДТП и сообщили, что проводится работа по розыску водителя ВАЗ-2107.
«Сотрудниками Госавтоинспекции организована поиск информации об инциденте. Призываем всех, кто располагает данными о личности виновника или самом ДТП, связаться со службой», - сообщили представители ГИБДД Новосибирска.
В ведомстве добавляют, что водителю может грозить возмещение материального ущерба.