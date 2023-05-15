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Банк России не выпускает 300-рублевые банкноты: комментарий

15 мая 2023, 04:14
Фото: Екатерина Галкина / 1MI
Выпуск 300-рублевых банкнот не планируется
Обсуждение выпуска 300-рублевых банкнот прокомментировал Банк России, так как в сети стали появляться макеты подобных банкнот.

В Новосибирске среди нумизматов-любителей появился слух о выпуске банкнот достоинством в 300 рублей. В интернете сразу разлетелись фотографии купюр, которые внешне напоминают уже действующие в России купюры достоинством 100 и 200 рублей. Новосибирцы активно обсуждают эту информацию и делятся фотографиями новой банкноты с изображением тракториста.

Одна из читательниц портала vn.ru поделилась своим опытом о необычном разговоре с кондуктором во время одной из последних поездок. Кондуктор сообщил женщине информацию о новой купюре и отметил, что ее наличие уже подтверждено.

На самом деле, пресс-служба СГУ Банка России сообщает, что расширять действующую линейку банкнот из девяти номиналов не планируется.

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#Ольга Храмушкина#Деньги#Банк#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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