Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Новосибирске среди нумизматов-любителей появился слух о выпуске банкнот достоинством в 300 рублей. В интернете сразу разлетелись фотографии купюр, которые внешне напоминают уже действующие в России купюры достоинством 100 и 200 рублей. Новосибирцы активно обсуждают эту информацию и делятся фотографиями новой банкноты с изображением тракториста.
Одна из читательниц портала vn.ru поделилась своим опытом о необычном разговоре с кондуктором во время одной из последних поездок. Кондуктор сообщил женщине информацию о новой купюре и отметил, что ее наличие уже подтверждено.
На самом деле, пресс-служба СГУ Банка России сообщает, что расширять действующую линейку банкнот из девяти номиналов не планируется.
Новые пятирублевые купюры новосибирские бонисты, собиратели редких купюр, продают за пять тысяч рублей.