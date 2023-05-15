Что известно об арестованном поджигателе СУ-24 на заводе Чкалова в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По версии следствия, Скоробогатов устроил диверсию на территории предприятия, а именно поджег бомбардировщик Су-24. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, если осудят по статье 281 УК РФ. А пока он будет дожидаться следующего заседания в СИЗО 2 месяца.
Напомним, несколько дней назад в телеграм-канале Shot появилось видео о том, что на авиазаводе в Новосибирске неизвестные сожгли самолет СУ-24. А чуть ранее опубликовали пост о найденном на территории дроне с камерой – его владельца нашли, оказалось с ним играл ребенок.
На следующий день появилась информация, как сообщил телеграм-канал «Война с фейками», видео с горящем Су-24 снято не на заводе в Новосибирске, а на Украине. Даже представители авиазавода опровергли слухи о диверсии. А сейчас под стражей вероятный виновник этого ЧП Скоробогатов.
Как пишет Mash в Сибири, на днях задержали четверых подростков, которые поджигали объекты. Один из них (возможно, Скоробогатов) забрался на территорию завода и поджег самолет Су-24. Трое других подожгли релейный шкаф. Подростки сказали, что хотели заработать по 10 000 рублей.