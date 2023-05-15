Что известно об арестованном поджигателе СУ-24 на заводе Чкалова в Новосибирске

На следующий день появилась информация, как сообщил телеграм-канал «Война с фейками», видео с горящем Су-24 снято не на заводе в Новосибирске, а на Украине. Даже представители авиазавода опровергли слухи о диверсии. А сейчас под стражей вероятный виновник этого ЧП Скоробогатов.