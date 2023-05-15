Эндокринолог назвала причины ожирения новосибирцев

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Как рассказала «НГС Новосибирск» главный эндокринолог региона заведующая отделением эндокринологии Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова, ситуация может быть гораздо хуже. По данным Минздрава, лишний вес обнаруживается у 528 пациентов на 100 тысяч населения, но цифры нужно завышать.
В печальную статистику попадают 90% больных сахарным диабетом второго типа, однако не все новосибирцы лечатся в государственных поликлиниках или предпочитают не ходить по врачам.
Причиной ожирения является любовь многих новосибирцев к продуктам с быстрыми углеводами и высокой калорийностью в ущерб овощам и отварной рыбе. Многие ведут сидячий образ жизни и предпочитают не заниматься физическими нагрузками. Кроме того, во время беременности будущая мама иногда не следит за питанием, что является крайне рискованным для плода.
Ожирение может сопровождаться высокой частотой артериальной гипертензии, ранней сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и гормонозависимыми опухолями (прежде всего, рак толстого кишечника). Врачи советуют сразу же обращаться за медицинской помощью, чтобы не допустить осложнений.