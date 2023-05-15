Эндокринолог назвала причины ожирения новосибирцев

Причиной ожирения является любовь многих новосибирцев к продуктам с быстрыми углеводами и высокой калорийностью в ущерб овощам и отварной рыбе. Многие ведут сидячий образ жизни и предпочитают не заниматься физическими нагрузками. Кроме того, во время беременности будущая мама иногда не следит за питанием, что является крайне рискованным для плода.