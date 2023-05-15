Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Cтраны Центральной Азии и Россию объединяет многолетняя общая история в составе СССР. Это объясняет распространение русского языка в Казахстане и других странах Центральной Азии. Например, в Казахстане зарегистрировано более 5000 СМИ, из них 1852 используют и русский, и казахский язык, а 853 СМИ используют только русский язык.
Получается, что более половины действующих СМИ в Казахстане регулярно выходят на русском языке, при этом доля русского языка не снижается или снижается незначительно.
Из открытых в 2022 году 460 средств массовой информации 189 выходят на русском языке, рассказал Айдар Омаров во время пятого заседания круглого стола «Факторы международного сотрудничества в Центральной Азии. Индекс Большой игры», посвященного идеологии.
Во многом идеология государства определяется образовательной политикой, в частности, наличием филиалов иностранных ВУЗов, возможностью получать образование, которое будет востребовано не только в стране, но и в мире. В Алматы действуют филиалы Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ) в Алматы и Институт нефти и газа им. М.И. Губкина в Атырау.
В ближайшее время откроется филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Идут переговоры об открытии в Казахстане филиалов с Санкт-Петербургским государственным университетом информационных технологий и Московским институтом стали и сплавов.
ВУЗы, где обучают на русском языке и выдают российские дипломы, есть в Ашхабаде, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе. Выпускники ВУЗов получают российские дипломы, при этом они обучаются в местном контексте, поэтому такие специалисты будут востребованы в родной стране. Далеко не все студенты, обучающиеся в России, остаются там, где они учились, многие возвращаются домой - это приводит к смешению культур, что не может не сказываться на общности идеологий.
В Казахстане действует более 100 иностранных государственных организаций и фондов НПО, в последнее время США увеличили объемы финансирования НКО в Центральной Азии. Основные направления деятельности - независимые СМИ, экология, гражданское образование, защита социально уязвимых групп населения, возрождение национальной культуры. В то же время, делая упор на возрождение национальной культуры, Казахстан в соответствии с последним посланием президента взял курс на мир и согласие многонационального государства, как единой нации.
Представитель Киргизии Акимов Турат выступал от оппозиционных сил республики и говорил о недостаточности контроля со стороны властей на основополагающий идеологический фактор: недостаточность финансирования системы образования и слабый контроль за религиозной сферой. Это важно для формирования правильной государственной идеологии у подрастающего поколения.
Кроме того, Турат Акимов сделал акцент на большой провал между социальными слоями населения, в первую очередь в незаинтересованность олигархата республики в поддержании всех слоев населения в рамках государственных программ и благотворительных фондов. Образовавшуюся пустоту легко заполняют иностранные НКО, если государство не усилит контроль над этой сферой сейчас, в дальнейшем будет сложнее менять уже сложившуюся ситуацию.
В то же время Россия является основным партнером во всех сферах в силу совместной истории в советский период, но взаимодействие государств идет на условиях взаимной заинтересованности. Как отметил Турат Акимов, так как «идеология в СССР умерла вместе с Горбачёвым», поэтому страны Центральной Азии строят отношения с Россией на новой взаимовыгодной основе.
Санкции, с одной стороны, ограничивают развитие, но с другой стороны, открыли новые возможности в отношениях Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана и России.