ВУЗы, где обучают на русском языке и выдают российские дипломы, есть в Ашхабаде, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе. Выпускники ВУЗов получают российские дипломы, при этом они обучаются в местном контексте, поэтому такие специалисты будут востребованы в родной стране. Далеко не все студенты, обучающиеся в России, остаются там, где они учились, многие возвращаются домой - это приводит к смешению культур, что не может не сказываться на общности идеологий.