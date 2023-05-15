Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Православная епархия подала заявку на проведение в воскресенье, 21 мая, крестного хода, посвященного Дню славянской письменности, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 15 мая.
«В 12-00, по Красному проспекту, сейчас готовится соответствующее распоряжение мэрии», - сказал глава муниципалитета.
Как ранее анонсировали в епархиальном управлении, колонна верующих пройдет от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора.