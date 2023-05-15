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Мэр Новосибирска доложил губернатору о крестном ходе 21 мая

15 мая 2023, 04:03
Фото: 1MI
В епархии приглашают всех верующих принять участие в шествии

В Новосибирске перекроют дороги из-за крестного хода 21 мая

В воскресенье в Новосибирске пройдет крестный ход, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры. Для этого будет перерыто движение автомобилей в центре города

Православная епархия подала заявку на проведение в воскресенье, 21 мая, крестного хода, посвященного Дню славянской письменности, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 15 мая.

«В 12-00, по Красному проспекту, сейчас готовится соответствующее распоряжение мэрии», - сказал глава муниципалитета.

Как ранее анонсировали в епархиальном управлении, колонна верующих пройдет от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора.

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#Епархия#Крестный ход#Церковь#Общество#Новосибирск
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