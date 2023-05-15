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Новосибирский природоохранный прокурор Цуканов покинул пост

15 мая 2023, 10:54
Фото: 1MI
Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор получил новое назначение

Новосибирский природоохранный прокурор Цуканов покинул пост

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов получил новое назначение. Теперь он возглавляет ведомство в Октябрьском районе.
«Генеральный прокурор подписал приказ 28 апреля. Теперь я работаю в Октябрьском районе», - цитирует Дмитрия Цуканова «РБК Новосибирск».

Исполняющим обязанности природоохранного прокурора будет Сергей Чернов. Ранее он был старшим помощником прокурора Новосибирской области по взаимодействию со средствами массовой информации.

Дмитрий Цуканов служит в органах прокуратуры с 2002 года. В 2016 году был руководителем ведомства в Центральном районе. В 2021 году получил назначение на пятилетний срок в качестве пост новосибирского межрайонного природоохранного прокурора.

 

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#Новосибирск#Политика#Александр Ляхов#Прокуратура#Прокурор#Назначение
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