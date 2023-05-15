Новосибирский природоохранный прокурор Цуканов покинул пост

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
«Генеральный прокурор подписал приказ 28 апреля. Теперь я работаю в Октябрьском районе», - цитирует Дмитрия Цуканова «РБК Новосибирск».
Исполняющим обязанности природоохранного прокурора будет Сергей Чернов. Ранее он был старшим помощником прокурора Новосибирской области по взаимодействию со средствами массовой информации.
Дмитрий Цуканов служит в органах прокуратуры с 2002 года. В 2016 году был руководителем ведомства в Центральном районе. В 2021 году получил назначение на пятилетний срок в качестве пост новосибирского межрайонного природоохранного прокурора.