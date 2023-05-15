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По нужде за плату: новосибирский общепит вынуждает платить за туалет

15 мая 2023, 13:00
Фото: 1MI
Посетителям кафе приходится покупать еду, чтобы посетить туалет

Новосибирские кафе требуют от посетителей оплаты туалета

Новосибирцы жалуются на необходимость платить за поход в туалет. Для попадания в санузел нужно купить еду и получить пропуск.

Как сообщает "Сибкрай.Ru", посетителям приходится пользоваться тяжелыми карточками, которые нужно кидать в специальный ящик. При этом нужно напрямую говорить про туалет на кассе. Смущает и постоянная слежка за шпингалетом. 

Ситуацию  немного спасают штрих-коды на чеках и кодовые замки. Но из-за этого туалет всегда закрыт. Ушлая молодежь сообщает посетителям коды и цифры прямо возле двери. 

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области прямо заявили, что плата посещение туалета в кафе и ресторанах незаконна и нарушает права потребителей. 

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#Александр Ляхов#Кафе#Ресторан#Общепит#Туалет#Общество#Новосибирск
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