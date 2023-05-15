По нужде за плату: новосибирский общепит вынуждает платить за туалет

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Как сообщает "Сибкрай.Ru", посетителям приходится пользоваться тяжелыми карточками, которые нужно кидать в специальный ящик. При этом нужно напрямую говорить про туалет на кассе. Смущает и постоянная слежка за шпингалетом.
Ситуацию немного спасают штрих-коды на чеках и кодовые замки. Но из-за этого туалет всегда закрыт. Ушлая молодежь сообщает посетителям коды и цифры прямо возле двери.
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области прямо заявили, что плата посещение туалета в кафе и ресторанах незаконна и нарушает права потребителей.