«Санаторий с частичкой «НЕ». Номер люкс. Есть подсветка потолочная с отдельным выключателем, но НЕ работает. Есть вытяжка в ванной с отдельным выключателем, но НЕ функционирует. Есть Вай-Фай, но НЕ тянет. Есть гигиенический душ, но воспользоваться им полноценно НЕ сможете - лейка подтекает, а самое главное расположение унитаза близко к стене НЕ даст вам возможности открыть кран душа без упора в вашу ляжку. Есть бассейн, но посетить вы его НЕ сможете, так как часы его работы для проживающих в санатории совпадают с часами завтрака, обеда или ужина. Хотите в бассейн? Пожалуйста!!! Это входит в стоимость вашей путевки - час в день, но либо потом в мокрых трусах прямиком в столовую, либо вместо еды, либо сразу после….. остальное время предоставлено для занятий детей и взрослых, НЕ из числа проживающих. Оплатили массаж? НЕ расслабляйтесь! Сегодня у вас один массажист, а завтра другой! Вы только к одному попытались привыкнуть, как вам другой уже объясняет где у вас зажимы…. Территория очень маленькая. Терренкур 350 метров. Рядом тоже особо не прогуляешься», - делится впечатлениями о своем отдыхе пользователь сервиса Яндекс.Карты Светлана В.