Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Профильный федеральный портал sanatory.ru составил топ-5 санаториев Новосибирской области в 2023 году. По версии сайта, эти заведения предоставляют наиболее качественный отдых и лечение и заслуживают наибольшего внимания тех, кто любит комфорт, покой и отличное отношение обслуживающего персонала. Права, точных критериев оценки, почему именно эти санатории признаны лучшими, сайт не приводит. Мы решили изучить отзывы людей, отдыхавших там, которые размещены на различных публичных интернет-площадках. Единственное изменение – мы исключили из списка санаториев «Озеро Карачи» в силу значительной удаленности его от Новосибирска и заменили его на санаторий «Рассвет», популярную и хорошо известную здравницу в Бердске.
В итоге топ-5 санаториев в пригороде Новосибирска выглядит следующим образом: «Сибиряк», «PARUS Medical Resort & SPA», «Крона», «Парус», «Рассвет».
Заведение расположено в Бердской зоне отдыха, в сосновом лесу, рядом с Новосибирким водохранилищем. Отличительной особенностью является очень большая территория, по которой проложена сеть прогулочных троп и мощная лечебная часть. Здесь предлагают пройти комплексную диагностику, В основе лечения процедуры водолечения и аппаратной физиотерапии, а также массажи, галотерапия, ингаляции и фитотерапия. ,В здравнице ведет прием биоэнерготерапевт, применяют практики китайской медицины и аюрведы, а также гирудотерапию, рефлексотерапию и иглоукалывание. Отдыхающие хвалебно отзываются о спа-комплексе с открытым бассейном.
Предположим, мы решили отправиться сюда на неделю, в разгар отпускного сезона, с 17 по 23 июля, 7 дней/6 ночей. Этот же временной период мы будем рассматривать и в других санаториях.
Самый дешевый вариант проживания – 1-местный номер площадью 16 квадратных метров, с питанием, но без лечения, обойдется в 47 142 рубля. Если добавлять различные лечебные программы, то стоимость может превысить 100 тысяч рублей.
«Плюсы: локация, медицинский персонал - оценка «отлично»; кухня –«хорошо»; горничные и дворники – «удовлетворительно». А вот работники ресепшн в связке с программистами - жирная «двойка»! Убогое программное обеспечение и отсутствие навыков работы с компьютером у администраторов смазали все положительное, что имелось. Ежедневно приходилось по 10-15 минут тратить на сверку дополнительных процедур, а в последние два дня, несмотря на ежедневную оплату, затратили час и полтора часа на общую сверку. Жена на выезде получила повышенное давление, отсутствие извинений и чёткое желание НИКОГДА больше не приезжать в этот санаторий. Плохая организация труда заключается и в том, что на половину процедур нужно приходить со своими "тряпочками", а меняли их практически всегда после обеда», - рассказывает о своем отдыхе пользователь сервиса Tripadvisor с ником Vitaly P.
Раньше это был достаточно известный заводской профилакторий «Парус» с демократичными ценами, расположенный в Кудряшевсом бору на берегу Оби. После реконструкции здравница сменила название и делает упор на спа-процедуры. Постояльцы в первую очередь отмечают бальнеологический комплекс с таким же составом воды, как в Мертвом море, хвалят сауну и хамам, два больших открытых бассейна. Тут практикуют физиолечение, используют лазер, системную магнитотерапию, лечение при помощи пантовых ванн. Отдельно выделена специально разработанная программа восстановления после коронавируса.
Проживание в одноместном стандарте с включенным завтраком и без лечения обойдется 44 232 рублей. Если же включить сюда широкий комплекс восстановительных процедур, то стоимость вырастет до 67 512 рублей.
«Приехали сюда на мой день рождения, и он был испорчен. Взяли люкс с полным пансионом. 15к, соответственно. Везде воняет больницей. Еда просто отвратительная и выбора никакого. Как можно картошку даже испортить - это вопрос. Отмечают на входе, чтобы ты вдруг больше раз в эту дешевую столовку не зашел. То есть прийти вместе, если один человек не голоден - не выйдет. Его потом просто до следующего приема пищи не пропустят. Просто как в отель сюда не приезжайте - атмосфера лечебного санатория для пенсионеров. Номер люксом даже не пахнет. Постельное белье в пятнах, все рваное, потасканное, ремонт местами отвратительный. Брошюра в какой-то жвачке. Еду в номер нельзя заказать даже за отдельную плату. Не стали оставаться на заплаченные сутки - уехали от греха подальше», - делится своим опытом посещения санатория пользователь сервиса 2GIS Мария Казанцева.
Санаторий «Крона», расположенный в Бердске, на берегу Обского моря, позиционирует себя, как спа-отель. В спа-меню десятки разнообразных программ, которые здесь носят романтические названия: «Принцесса Бали», «Нежный лен», «Отдых самурая» и так далее. Для детей предлагают особые спа-ритуалы. У «Кроны» есть свой медицинский центр с опытными врачами. Можно пройти курс лечебных ванн: пантовых, бишофитных, противопростудных, селеновых, с ламинарией, экстрактом шалфея. Для процедур пелоидотерапии используют сакские грязи и голубую глину. Неплохо развито физио-направление: здесь предлагают пройти сеансы лазеротерапии, магнитотерапии, внутритканевой электростимуляции. Отдыхающим нравится и территория здравницы, на которой разбиты цветники и работают фонтаны, и песчаный пляж с пологим входом в воду.
Самый дешевый вариант размещения – кровать в двухместном номере категории стандарт с полным пансионом и 5 оздоровительными процедурами обойдется в 48 735 рублей за 6 ночей.
Пользователь сервиса 2GIS Андрей Гольтяпин оценил свое пребывание в «Кроне» на 0,5 балла по 10-бальной шкале и оставил очень подробный и развернутый отзыв, который мы публикуем с небольшими сокращениями.
«С момента размещения у меня сразу возникли вопросы к внешнему виду отеля, старые перила, разбитая плитка, оторванные куски шпаклевки в туалете на 1 этаже, старые в отвратительном состоянии кресла на 4, прокуренная мягкая мебель на втором, все это конечно не впечатляет с точки зрения визуала…
Сейчас будет трэш, в который сложно было поверить. Тараканы в номере, но что еще страшнее, на еде которую подают в зале. Об этом было сказано администратору, на что тот, сказав, что примет меры, на деле ничего не исправил, только убрал самих тараканов, еда осталась та же…
В раковине и душевой кабине проблемы со сливом воды в канализацию, вода от слова не уходит совсем. Старые плохо работающие туалеты. Волосы в чистых полотенцах в ванной. Постельное белье не пахнет свежестью, вопрос к тому, стирают ли его. Из номера слышно все, что происходит в другом номере. Ночью просыпалась раз 5, с утра это были звуки посуды, спасибо обслуживающему персоналу»
Как понятно из названия, тут основной упор делают не просто на приятный отдых, а именно на медицинскую часть. Здравница, расположенная в Бердске, рядом с Бердским заливом, обладает большой медицинский центр, предлагает 15 программ лечения и более 200 видов процедур. В дополнение к этому еще и собственный спа-центр с косметологическими процедурами, сауной, хаамом. Отдыхающие могут плавать как в открытом, так и в крытом бассейнах. Отдельно подчеркивается наличие специальной программы реабилитации после перенесенного COVID-19.
Максимально дешевый вариант посещения санатория – приобрести путевку по программе «Лечебное голодание «Лотос». Она предусматривает размещение в двухместном номере эконом-класса блочного типа (удобства общие с другим аналогичным номером), диетические питание с кратковременными отказами от приема пищи под контролем врача, несколько лечебных процедур на выбор. Стоимость такой путевки на 6 ночей – 22 800 рублей.
И вот отзыв Елены Ковалевой, который она разместила на платформе Яндекс.Карты. Женщина приобрела путевку по программе «Лотос» в марте 2023 года.
«Первый день был ужас, так как ничего невозможно запомнить по программе (может как надо по-другому , чтобы было комфортно), не хватает ЗАБОТЫ, слышу часто слово в ответ ВСЕ (все могут , все запоминают и т. д.), контекст беседы сводиться к оправдательной с нашей стороны (персонал медицинский удивлен , что кружится голова , поднимается давление, употребляют в разговоре слова мальчик, девочка ). Корпус 2 находиться далеко от лечебной части, и конечно, нам ходить тяжело. Лифт 2-го корпуса с холодной шахтой, в нем по ощущениям около 0 градусов . Соглашусь, кто писал про впечатления, как в СССР . Комфорта не хватает очень. Отключить голову и расслабиться здесь невозможно …. Думаю, что персоналу мало платят за работу, поэтому такой и сервис», - рассказывает о своих впечатлениях отдыхающая.
Еще одна здравница в Бердской зоне отдыха. Медицинская база включает ванное отделение, кабинеты рефлексо- и гирудотерапии, аппаратной диагностики, мануальной терапии, физиолечения и карбокситерапии. Лечебно-оздоровительный центр состоит из современного тренажерного зала, бассейна и спортивного комплекса. В спа-центре предлагается 17 программ, нацеленных как на женщин, так и на мужчин. Разработаны и специальные программы детского оздоровления – санаторий принимает на лечение детей от 3 лет.
Отдыхающие отмечают высокий уровень лечебно-диагностической базы, а из минусов — недостаточное покрытие зоны wi-fi и периодические сбои подачи воды.
Санаторий на текущий момент указывает только цены на период до 31 мая, на летнее время прайс не доступен. Согласно действующему прейскуранту, самый дешевый вариант размещения на 6 ночей – одноместный номер эконом-класса площадью 12 квадратных метров. Проживание с питанием обойдется в 29 400 рублей. Если добавить комплекс санаторно-курортного лечения, то стоимость возрастет до 32 400 рублей.
«Санаторий с частичкой «НЕ». Номер люкс. Есть подсветка потолочная с отдельным выключателем, но НЕ работает. Есть вытяжка в ванной с отдельным выключателем, но НЕ функционирует. Есть Вай-Фай, но НЕ тянет. Есть гигиенический душ, но воспользоваться им полноценно НЕ сможете - лейка подтекает, а самое главное расположение унитаза близко к стене НЕ даст вам возможности открыть кран душа без упора в вашу ляжку. Есть бассейн, но посетить вы его НЕ сможете, так как часы его работы для проживающих в санатории совпадают с часами завтрака, обеда или ужина. Хотите в бассейн? Пожалуйста!!! Это входит в стоимость вашей путевки - час в день, но либо потом в мокрых трусах прямиком в столовую, либо вместо еды, либо сразу после….. остальное время предоставлено для занятий детей и взрослых, НЕ из числа проживающих. Оплатили массаж? НЕ расслабляйтесь! Сегодня у вас один массажист, а завтра другой! Вы только к одному попытались привыкнуть, как вам другой уже объясняет где у вас зажимы…. Территория очень маленькая. Терренкур 350 метров. Рядом тоже особо не прогуляешься», - делится впечатлениями о своем отдыхе пользователь сервиса Яндекс.Карты Светлана В.