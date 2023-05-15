atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Изображение материала

В Новосибирске 47-летний мужчина покалечился, провалившись в подвал

15 мая 2023, 03:32
Фото: atas.info
Новосибирец упал в подвал
Помощь спасателей потребовалась жителю Новосибирска, который упал в подвал. Об этой операции рассказали представители МАСС.

Несчастный случай с 47-летним сибиряком произошел вечером 14 мая на улице Пархоменков в Ленинском районе. Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что провалился в подвал и не может пошевелиться.

Специалисты доехали до заявителя за несколько минут и с помощью специальных устройств подняли его на поверхность. После новосибирца аккуратно уложили на носилки и увезли в больницу на скорой.

Новосибирцев напугало необычное зеленое свечение в реке Обь
Узнать подробнее

А за несколько часов до этого инцидента спасатели реагировали на другой - загадочный, который произошел возле Оби. В реке горожане увидели пугающее зеленое свечение и заподозрили неладное. Оказалось, это мигал буй.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Назад в прошлое: почему новосибирцы тоскуют по СССР и чем запомнилась советская эпоха
Вчера, 11:46
Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
Сегодня, 02:47
Последние выходные с горячей водой: свыше 14 улиц отключат в Новосибирске с 16 мая
Вчера, 06:33
В Новосибирске похолодает до +8 градусов в середине недели
Сегодня, 01:45
Под Новосибирском готовят к открытию молочный завод в 2023 году
Вчера, 08:16
Ольга Бузова прогулялась по Академгородку в Новосибирске
Вчера, 07:45