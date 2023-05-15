В Новосибирске 47-летний мужчина покалечился, провалившись в подвал

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Несчастный случай с 47-летним сибиряком произошел вечером 14 мая на улице Пархоменков в Ленинском районе. Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что провалился в подвал и не может пошевелиться.
Специалисты доехали до заявителя за несколько минут и с помощью специальных устройств подняли его на поверхность. После новосибирца аккуратно уложили на носилки и увезли в больницу на скорой.
А за несколько часов до этого инцидента спасатели реагировали на другой - загадочный, который произошел возле Оби. В реке горожане увидели пугающее зеленое свечение и заподозрили неладное. Оказалось, это мигал буй.