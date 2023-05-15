В Новосибирске 949 домов отключили от горячей воды 15 мая 2023

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
«От горячего водоснабжения отключены 949 объектов. СГК проводят испытания теплосетей под давлением и высокой температурой, а МУП Энергия проверяет локальные котельные», - заявил глава Новосибирска.
На портале «Мой Новосибирск» указано, что под отключения горячей воды попали дома в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах города. Сегодня МУП Энергия испытывает там котельные. Воду в домах должны включить к вечеру.
А судя по графику СГК, 16 мая испытания пройдут на более, чем 14 улицах в зоне ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод. Без воды жильцы останутся уже на 2 недели.
Все адреса и даты отключений горячей воды в домах Новосибирска можно узнать в нашем материале ниже.