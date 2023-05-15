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В Новосибирске 949 домов отключили от горячей воды 15 мая 2023

15 мая 2023, 03:46
Фото: atas.info
Около 1000 домов остались без горячей воды в Новосибирске 15 мая. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного заседания в правительстве региона.
«От горячего водоснабжения отключены 949 объектов. СГК проводят испытания теплосетей под давлением и высокой температурой, а МУП Энергия проверяет локальные котельные», - заявил глава Новосибирска.

На портале «Мой Новосибирск» указано, что под отключения горячей воды попали дома в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах города. Сегодня МУП Энергия испытывает там котельные. Воду в домах должны включить к вечеру.

 

Фото: Мой Новосибирск/сайт

А судя по графику СГК, 16 мая испытания пройдут на более, чем 14 улицах в зоне ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод. Без воды жильцы останутся уже на 2 недели.

Все адреса и даты отключений горячей воды в домах Новосибирска можно узнать в нашем материале ниже.

График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
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#Алина Шефер#Город
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