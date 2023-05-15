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В Новосибирске отремонтируют восемь мостов в 2023 году

15 мая 2023, 04:14
Фото: atas.info
Реконструкцию Октябрьского моста в 2023 году не завершат

Масштабная программа ремонта мостов начинается в Новосибирске в 2023 году

В мэрии Новосибирска анонсировали начало крупной программы ремонта мостовых переходов. До конца текущего года планируют обновить восемь мостов – такого никогда раньше не было

В 2023 году в Новосибирске отремонтируют восемь мостовых переходов через малые реки – 1-я и 2-я Ельцовки, Тула и Иня. Ко всем работам уже приступили, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 15 мая. Глава муниципалитета подчеркнул, что такая обширная программа ремонта мостов ранее никогда в городе не проходила.

Отдельно Локоть отметил продолжающийся ремонт Октябрьского моста через Обь, который продолжается второй год. Мэр заявил, что в этом году окончания реконструкции одной из основных городских переправ ждать не стоит. Полное завершение всех работ на этом объекте запланировано на 2024 год.

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