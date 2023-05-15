Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В 2023 году в Новосибирске отремонтируют восемь мостовых переходов через малые реки – 1-я и 2-я Ельцовки, Тула и Иня. Ко всем работам уже приступили, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 15 мая. Глава муниципалитета подчеркнул, что такая обширная программа ремонта мостов ранее никогда в городе не проходила.
Отдельно Локоть отметил продолжающийся ремонт Октябрьского моста через Обь, который продолжается второй год. Мэр заявил, что в этом году окончания реконструкции одной из основных городских переправ ждать не стоит. Полное завершение всех работ на этом объекте запланировано на 2024 год.