В Новосибирске похолодает до +8 градусов в середине недели

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«Яндекс.Погода» обещает в среду, 17 мая, облачную погоду с прояснениями. В этот день температура воздуха составит +8…+9 градусов. А через пару дней воздух прогреется резко до +25.
Сервис Gismeteo показывает ясное небо в середине недели и аналогично похолодание до +8°C. В четверг, 18 мая, ожидают +2 по Цельсию на термометре.
По прогнозу World-Weather на выходных в Новосибирске потеплеет до +19…+25°C. Но при этом будет пасмурно, но не дождливо.
Ранее глава Гидрометцентра РФ отметил необычно холодную погоду в этом регионе с падением температуры на 4 градуса ниже нормы.