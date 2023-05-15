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В Новосибирске похолодает до +8 градусов в середине недели

15 мая 2023, 01:45
Фото: 1MI
Новосибирцев ждет резкое похолодание на этой неделе
Погодные сервисы предсказывают похолодание в Новосибирске в середине текущей недели. Согласно прогнозу, температура воздуха может опуститься до +8°C 17 мая, а затем подняться до +23.

«Яндекс.Погода» обещает в среду, 17 мая, облачную погоду с прояснениями. В этот день температура воздуха составит +8…+9 градусов. А через пару дней воздух прогреется резко до +25.

Сервис Gismeteo показывает ясное небо в середине недели и аналогично похолодание до +8°C. В четверг, 18 мая, ожидают +2 по Цельсию на термометре.

По прогнозу World-Weather на выходных в Новосибирске потеплеет до +19…+25°C. Но при этом будет пасмурно, но не дождливо.

Ранее глава Гидрометцентра РФ отметил необычно холодную погоду в этом регионе с падением температуры на 4 градуса ниже нормы.

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#Алина Шефер#Погода на неделю#Похолодание#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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