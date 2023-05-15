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В Новосибирской области горит большой мусорный полигон

15 мая 2023, 06:05
Фото: 1MI
Мусорный полигон тушат под Новосибирском
Мусорный полигон в понедельник, 15 мая, тушат в Куйбышевском районе Новосибирской области. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на совещании в правительстве региона.
«Горит мусорный полигон на площади 1000 кв. м. Пока потушили только частично – участок около 340 кв. м. Также продолжают ликвидировать пожар в Убинском районе области», - сообщил Орлов.

Он добавил, что также в Кыштовском и Северном районах на данный момент плохая пожароопасная обстановка. За последнюю неделю реагировали там на 573 возгорания, большая часть из которых – это горение сухой травы.

Также Виктор Орлов напомнил новосибирцам о пользе пожарных извещателей в домах. Накануне из-за сработавшей вовремя тревоги спаслись многодетные семьи.

 

Дома многодетных семей сгорели в Новосибирской области – все спаслись, один пострадал
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#Алина Шефер#Пожар#Мусор#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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