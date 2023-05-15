В Новосибирской области горит большой мусорный полигон

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
«Горит мусорный полигон на площади 1000 кв. м. Пока потушили только частично – участок около 340 кв. м. Также продолжают ликвидировать пожар в Убинском районе области», - сообщил Орлов.
Он добавил, что также в Кыштовском и Северном районах на данный момент плохая пожароопасная обстановка. За последнюю неделю реагировали там на 573 возгорания, большая часть из которых – это горение сухой травы.
Также Виктор Орлов напомнил новосибирцам о пользе пожарных извещателей в домах. Накануне из-за сработавшей вовремя тревоги спаслись многодетные семьи.