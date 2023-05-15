atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Изображение материала

В поселке Сузун Новосибирской области 87-летняя женщина погибла в пожаре

15 мая 2023, 04:19
Фото: atas.info
Пенсионерка погибла в пожаре в Новосибирской области
Тело 87-летней пенсионерки нашли в сгоревшем доме в поселке Сузун под Новосибирском 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В 06:12 МЧС получило сообщение о пожаре в бревенчатом доме на улице Свердлова, на место выехали спасатели. Прибывший на место через 4 минуты первый экипаж заметил высокие языки пламени, которые охватили крышу здания и надворные постройки.

Пожарные сразу начали ликвидационные работу. В ходе тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело умершей женщины.

Огнеборцам потребовалось около 10 минут, чтобы остановить распространение огня на соседние дома, а затем ещё 25 минут для полной ликвидации горящих участков на общей площади 118 квадратных метров.

Читайте также:
В Новосибирской области из-за угрозы пожара эвакуировали деревню МариинкаЖенщина предотвратила лесной пожар под Новосибирском, начав тушить его веником. ВидеоЧто известно о гибели ребенка в пожаре в Новосибирской области – все подробности
#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Назад в прошлое: почему новосибирцы тоскуют по СССР и чем запомнилась советская эпоха
Вчера, 11:46
Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
Сегодня, 02:47
Последние выходные с горячей водой: свыше 14 улиц отключат в Новосибирске с 16 мая
Вчера, 06:33
В Новосибирске похолодает до +8 градусов в середине недели
Сегодня, 01:45
Под Новосибирском готовят к открытию молочный завод в 2023 году
Вчера, 08:16
Ольга Бузова прогулялась по Академгородку в Новосибирске
Вчера, 07:45