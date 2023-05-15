В поселке Сузун Новосибирской области 87-летняя женщина погибла в пожаре

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В 06:12 МЧС получило сообщение о пожаре в бревенчатом доме на улице Свердлова, на место выехали спасатели. Прибывший на место через 4 минуты первый экипаж заметил высокие языки пламени, которые охватили крышу здания и надворные постройки.
Пожарные сразу начали ликвидационные работу. В ходе тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело умершей женщины.
Огнеборцам потребовалось около 10 минут, чтобы остановить распространение огня на соседние дома, а затем ещё 25 минут для полной ликвидации горящих участков на общей площади 118 квадратных метров.