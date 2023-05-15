Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Школьники дерутся всегда и везде, и не только в нашем регионе — может даже в эту минуту, пока вы читаете этот материал. Но самое примечательное, что зачинщиками потасовок все чаще становятся не парни, а красивые девушки. И «стрелки» они снимают на камеры, чтобы выложить в соцсети. Что ими движет, объяснила специалист.
«Основные причины такого поведения — подражание взрослым, „сидящим“ в телефонах круглосуточно, и отсутствие близости и доверительных отношений с родителями. Дети сейчас все смотрят и слушают блогеров, и перенимают их манеры поведения. Также любят хайповать, устраивать пранки, черный пиар. Ими руководит желание стать популярными, а проще этого добиться демонстрацией чего-то плохого», — пояснила психотерапевт Ефанова.
Сегодня в Новосибирске обсуждают свежую драку, которая произошла между 15-летней школьницей и ее 16-летней подругой. По слухам, девочки не поделили молодого человека. С ним встречалась младшая, а старшая в тайне закрутила с ним роман.
Девушки мощно поколотили друг друга, а потом обнялись в знак перемирия. Как пишут сибиряки в соцсетях, видимо, обе решили, что этот парень их недостоин. Но видео уже попало в Сети и теперь дебоширок ищет полиция.
Еще одни «недоблогеры» которые засветились в Интернете не в лучшем свете, объявились на днях в Сокуре Новосибирской области. На толпу подростков обратили внимание сибиряки после видео, на котором они избивают младшеклассника.