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Виноваты парни и блогеры: почему девочки дерутся, снимая на камеры в Новосибирске

15 мая 2023, 06:48
Фото: кадр из видео в группе "Город Обь онлайн"/ВК
Девочки стали снимать свои драки на видео в Новосибирске
Соцсети последние годы пестрят видеороликами, на которых школьники из Новосибирска жестоко бьют друг друга. Так на днях из-за парня в городе Обь подрались две девочки — конфликт они снимали на камеры. Психотерапевт Татьяна Ефанова объяснила страсть детей к публичным разборкам.

Школьники дерутся всегда и везде, и не только в нашем регионе — может даже в эту минуту, пока вы читаете этот материал. Но самое примечательное, что зачинщиками потасовок все чаще становятся не парни, а красивые девушки. И «стрелки» они снимают на камеры, чтобы выложить в соцсети. Что ими движет, объяснила специалист.

«Основные причины такого поведения — подражание взрослым, „сидящим“ в телефонах круглосуточно, и отсутствие близости и доверительных отношений с родителями. Дети сейчас все смотрят и слушают блогеров, и перенимают их манеры поведения. Также любят хайповать, устраивать пранки, черный пиар. Ими руководит желание стать популярными, а проще этого добиться демонстрацией чего-то плохого», — пояснила психотерапевт Ефанова.
Не поделили парня: школьница жестко избила подругу на камеру под Новосибирском
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Сегодня в Новосибирске обсуждают свежую драку, которая произошла между 15-летней школьницей и ее 16-летней подругой. По слухам, девочки не поделили молодого человека. С ним встречалась младшая, а старшая в тайне закрутила с ним роман.

Девушки мощно поколотили друг друга, а потом обнялись в знак перемирия. Как пишут сибиряки в соцсетях, видимо, обе решили, что этот парень их недостоин. Но видео уже попало в Сети и теперь дебоширок ищет полиция.

Еще одни «недоблогеры» которые засветились в Интернете не в лучшем свете, объявились на днях в Сокуре Новосибирской области. На толпу подростков обратили внимание сибиряки после видео, на котором они избивают младшеклассника.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Дети#Драка#Алина Шефер
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