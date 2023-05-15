Школьники дерутся всегда и везде, и не только в нашем регионе — может даже в эту минуту, пока вы читаете этот материал. Но самое примечательное, что зачинщиками потасовок все чаще становятся не парни, а красивые девушки. И «стрелки» они снимают на камеры, чтобы выложить в соцсети. Что ими движет, объяснила специалист.