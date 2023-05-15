Posted Вчера, 12:29
Published Вчера, 12:29
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В регионе более 30 вузов, многие из которых входят в топ лучших учебных заведений России. Куда поступать после 11 класса в 2023 году? Какие направления образования будут востребованы в ближайшее время? В какие вузы ожидается самый большой конкурс? Читайте в нашем материале.
Ситуацию с занятостью на рынке труда власти региона считают стабильной. К примеру, по данным на 2023 год, на бирже труда зарегистрировано около 16 тысяч человек, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит специальностей на рынке труда, безусловно, есть. Если говорить о рабочих профессиях, то в первую очередь стоит назвать водителей, курьеров, слесарей, сантехников, сварщиков.
В нише профессионалов с высшим образованием тоже есть востребованные кадры. Так, согласно данным аналитики, которые опубликованы на порталах рекрутинговых компаний, наиболее часто работодатели размещают вакансии для врачей, учителей и программистов, а также менеджеров-управленцев.
В Новосибирской области 38 вузов: 16 институтов, 13 университетов и 9 академий. Таким количеством учебных заведений отличается далеко не каждый регион РФ. Впрочем, спрос на высшее образование тут вполне оправдан. Население Новосибирска — более полутора миллионов человек. Город занимает третье место в России по численности. Ежегодно в Новосибирске из стен школ выходит от 14 до 16 тысяч выпускников. Большая часть этих юношей и девушек планирует получать высшее образование и поступать в вузы.
Новосибирск во все времена славился своими вузами, которые сохраняют и приумножают лучшие традиции российской высшей школы. Так, старейшими заведениями региона считаются НГУ — классический многопрофильный вуз, НГАСУ — вуз строительного профиля, ведущий историю с 30-х годов XX века, НГАУ — альма-матер для будущих аграриев и многие другие.
В число наиболее востребованных, рейтинговых заведений региона входят Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский госуниверситет экономики и управления, Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики и многие другие.
В Новосибирске находятся два медицинских вуза, которые признаны одними из лучших в стране. Это Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ).
Вуз входит в десятку лучших медицинских вузов России (всего их 47) в 2023 году, и уже этот факт говорит о качестве получаемых здесь знаний. Новосибирский медуниверситет — одно из старейших заведений в регионе, он был основан в 1935 году. Тогда было открыто всего несколько факультетов, зато сегодня НГМУ — крупный современный научный комплекс, куда входят и учебные корпуса, и клиническая база, и научный центр, и общежитие, и целая развлекательная индустрия.
Университетский комплекс охватывает все виды образования: довузовская подготовка, среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, ординатура, докторантура. Поступающие могут выбирать из 6 факультетов: лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и пр.
Квота на бюджетные места составляет от 500 до 600 ежегодно. Столько же примерно студентов вуз принимает в рамках платных поступлений. Обучение ведется в очном формате. Исключение составляет фармфакультет — тут практикуется очно-заочное посещение. У вуза имеется военный учетный орган.
Вуз создан в 1959 году как крупный научно-исследовательский и образовательный центр. За долгие годы он не потерял своих позиций, напротив, получил еще большее развитие за счет внедряемых инноваций и ноу-хау. Сегодня вуз, расположенный в самом сердце новосибирского Академгородка, включает в себя 9 факультетов, на которых обучаются более 7 тысяч студентов. Кроме этого, при вузе открыты физико-математическая школа, Высший колледж информатики, институт профессиональной переподготовки.
Вуз готовит специалистов для работы в сфере инноваций, для научной и образовательной деятельности, в том числе и в медицине. Желающие работать в этой области поступают на специалитет «Лечебное дело». Обучение в 2023 году ведется в очном формате. Для поступающих доступны бюджетное и платное отделения. Проходной балл достаточно высокий — около 250 (на бюджет).
Абитуриенты, желающие поступить в финансово-экономические вузы Новосибирска в 2023 году, могут подать документы в Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) или Сибирский институт управления РАНХиГС.
Профильный экономический вуз. Ведет свою историю с 1967 года, когда был создан институт народного хозяйства для подготовки кадров в сфере социально-экономического развития региона. В 2002 году институт получил статус университета. К этому времени уже сформированы 4 основных факультета: базовый, юридический, факультеты государственного сектора и корпоративной экономики и предпринимательства.
Вуз зарекомендовал себя как один из лучших в сфере образования по предпринимательству в Новосибирске и в России. Поступающих сюда традиционно много, они изучают экономику, юриспруденцию, менеджмент, социологию и пр. Три формы обучения: очная, заочная, очно-заочная. После бакалавриата желающие могут поступить в магистратуру и аспирантуру. Бюджетные места ограничены — всего около 500. На платные отделения могут поступить до 2 тысяч студентов.
Вуз готовит специалистов для торговой сферы, а также таких смежных отраслей, как общепит, логистика, производство… Заведение имеет долгую историю, которая продолжается с 1956 года. Сегодня в СибУПК учится около 10 тысяч студентов, преподавательский состав увеличился до 200 высококлассных специалистов.
Абитуриенты выбирают для поступления один из четырех факультетов: экономико-управленческий, юридический, торгово-технологический, факультет дополнительного образования. Обучение в 2023 году ведется по десяткам направлений: торговое дело и реклама, менеджмент, педагогика, психология, социология, бухгалтерский учет и аудит и многое другое.
Поступить можно на очное отделение, а также заочное и очно-заочное. Бюджетные места есть, но представлены в минимальное количестве — около 100. Платные отделения могут принять до 1500 поступающих.
Один из 52 филиалов крупнейшего федерального вуза. Создан в 2010 году на базе Сибирской академии государственной службы, которая была основана в 30-х годах XX века. Вуз ведет обучение поступающих по таким направлениям, как экономика, менеджмент, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, реклама, международные отношения, таможенное дело, и многим другим. Факультетов три: юридический, финансово-экономический, факультет государственного и муниципального управления.
Поступающие могут выбрать очную или заочную форму обучения, платное или бюджетное отделение. На платной основе поступить могут до 2 тысяч студентов, тогда как бюджетных квот всего 120.
Есть еще ряд вузов Новосибирска, куда поступают абитуриенты, желающие преуспеть в экономической профессии. Это Новосибирский исследовательский университет, где ведется обучение по направлениям: экономика, менеджмент, юриспруденция, а также ряд профильных вузов: Новосибирский архитектурно-строительный университет, Новосибирский технический госуниверситет, Сибирский университет водного транспорта и другие.
Флагманом технического образования не только в Новосибирске, но и во всем Сибирском регионе, по праву считается Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).
Два других IT вуза Новосибирска не успеют НГТУ по качеству образования. Специалисты в судоходной и судостроительной отрасли выбирают Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ), а будущие инженеры и другие специалисты в сфере железнодорожных перевозок поступают в Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС).
Вуз был создан в 1950 году как Новосибирский электротехнический институт, поэтому аббревиатура НЭТИ до сих пор присутствует в неофициальном названии заведения. Сегодня это крупнейший вуз региона — здесь учатся почти 13 тысяч студентов, и каждый год поступают еще тысячи желающих.
Количество направлений образования НГТУ тоже впечатляет — 95. И среди них есть не только технические, но и естественно-научные, и экономические, и даже гуманитарные. В 2023 году охвачен весь спектр образовательных программ — бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура.
Бакалавры обучаются на 10 факультетах. Вот наиболее популярные (по данным сайта abitura.pro): факультет бизнеса, факультет энергетики, физико-технический факультет, факультет автоматики и вычислительной техники и другие.
Проходной балл в НГТУ традиционно очень высокий — около 230–250. Соотношение бюджетных и платных мест — примерно 2000/3000. Форма обучения — очная или заочная, также по ряду направлений ведется дистанционное обучение. Примечательно то, что выпускники вуза получают к диплому приложение европейского образца.
Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) появился в 1951 году в Новосибирске, тогда был торжественно открыт институт инженеров водного транспорта. С тех пор вуз выпустил сотни тысяч квалифицированных кадров для работы в судоходной и судостроительной отрасли, а также в смежных отраслях.
В СГУВТ представлены такие направления, как гидротехническое строительство, технология транспортных процессов, управление водным транспортом, экономика, менеджмент, судовождение. Выпускники работают на крупных отраслевых предприятиях по всей России.
Можно поступить как на очное, так и на заочное отделение в 2023 году. Около 600 мест заведение предоставляет тем, кто поступает на бюджет, набрав минимальный проходной балл. Около 250 студентов набирают в платные группы.
Вуз является одним из старейших в регионе — образован в 1932 году — и всегда славился качеством своего образования. Сегодня славные традиции обучения вуза переплетаются с новыми подходами к науке, достижениями, открытиями, инновациями.
Так, в вузе появились новые направления, привлекающие поступающих: логистика, интеллектуальное управление, пиар в транспортном комплексе и многие другие. В числе востребованных факультетов значатся «Строительство железных дорог», «Управление процессами перевозок на ж/д транспорте», «Мосты и тоннели», «Мировая экономика и право» и другие.
Абитуриенты при поступлении могут выбрать очное или заочное отделение. Бюджетные места ограничены — около 600 квот. Платных гораздо больше — около 1,5 тысячи.
Говоря о технических вузах Новосибирска, нельзя не упомянуть и другие заведения данного профиля. К примеру, в числе крупнейших также Новосибирский технологический институт, который готовит бакалавров и магистров в сфере технологий для легкой промышленности (дизайн, конструирование одежды, полиграфия и пр.)
Большой вклад в увеличение квалифицированных технических кадров вносит НГУ, в структуре которого функционируют факультет информационных технологий, физико-математический факультет, физический факультет. Большой востребованностью у поступающих пользуется Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ). Здесь готовят специалистов в сфере геодезии, кадастра и картографии.
В Новосибирске нет отдельного профильного вуза в сфере нефти и газа, лишь в некоторых вузах представлены тематические отделения: НГУ, Сибстрин, СГУГиТ.
Единственный монопрофильный вуз в регионе — это Новосибирский юридический институт, являющийся филиалом Томского государственного университета. Заведение осуществляет подготовку квалифицированных юристов — бакалавров и магистров. Профили подготовки: гражданское право, уголовное право, конституционное право, криминалистика, финансовое право, земельное право и пр. Форма обучения — очная, очно-заочная и заочная. Ежегодно в вуз поступают более 200 абитуриентов. Есть и платные отделения.
Кроме того, юридическое направление образования широко представлено в других вузах Новосибирска. При НГУ открыт институт философии и права, в котором студенты получают весь спектр юридических знаний. В список специализаций входят гражданское право, административное право, уголовное право и криминалистика, теория государства и права и многое другое. Обучение ведется как на бюджетной, так и на платной основе.
Всех желающих также приглашают юридические факультеты таких вузов, как НИНХ, СибУПК, филиал РАНХиГС, Новосибирский аграрный университет и другие заведения.
В пятерку лучших педагогических вузов страны входит НГПУ. История заведения начинается в 1935 году. Тогда на 4 факультета были приняты всего около 100 студентов. Теперь же в НГПУ поступают в десятки раз больше: ежегодно вуз принимает около 1000 человек на очное отделение и около 400 на заочное.
Сегодня в структуре заведения всего 3 факультета: физкультурный (в регионе нет профильных спортивных вузов), психологический, иностранных языков. Зато действуют целых 9 институтов: институт детства, институт дополнительного образования, институт искусств, институт менеджмента и социальных коммуникации и другие.
Вуз готовит дипломированных специалистов в самых разных сферах педагогической деятельности: филологии и лингвистике, точных и естественных науках, психологии, дошкольной сфере, физической культуре и прочих областях. Заведение располагает обширной научной базой. После бакалавриата многие поступают в магистратуру, а некоторые остаются и в аспирантуре, докторантуре. Около полутора тысяч бюджетных мест — ежегодная квота НГПУ для поступающих. Около трех тысяч заключают договор о платных услугах.
Также гуманитарное образование, позволяющее впоследствии работать в педагогической сфере, можно получить в таких вузах, как НГУ (гуманитарный институт), НГТУ, НИНХ, РАНХиГС.
В Новосибирске действуют и открыты для всех желающих два профильных вуза по архитектуре и строительству. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) имеет 90-летнюю историю и славные традиции образования, которые открывают выпускникам вуза двери во многие успешные компании, организации во всей России. Недаром университет входит в топ-50 лучших вузов по востребованности на рынке труда.
Более 700 бюджетных мест и свыше 1100 платных — такова ежегодная квота Сибстрина. Поступившие на бакалавриат обучаются по следующим направлениям: «Промышленное и гражданское строительство», «Градостроительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Прикладная информатика», «Автомобильные дороги», «ЖКХ и коммунальная инфраструктура», «Экономика» и многое другое. Доступна заочная форма обучения.
Вуз носит имя известного сибирского архитектора Андрея Крячкова — именно спроектированные им здания и формируют архитектурный облик Новосибирска. Таким образом заведение продолжает передавать новым поколениям славные традиции сибирской архитектуры.
НГУАДИ охватывает все уровни образования: бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру. Поступающие изучают следующие специальности и дисциплины: архитектуру, дизайн архитектурной среды, дизайн костюма, градостроительство, коммуникационный дизайн, монументально-декоративное искусство и многое другое.
В вузе нет заочного обучения. Поступить можно как на бюджет (около 114 мест), так и на платное отделение (около 230 мест).
Для тех молодых людей, кто сделал выбор в пользу военной профессии, в регионе действуют два крупных профильных вуза.
Из стен этого вуза выходят кадровые офицеры для войск национальной гвардии РФ. Окончившим военный институт присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом государственного образца. Обучение в рамках специалитета ведется только очно по двум специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Перевод и переводоведение». Абитуриенты, желающие поступить на учебу в военный институт, подают рапорт по команде на имя командира воинской части.
В рамках высшего образования ведется ведется обучение по специальностям «психология» и «педагогика». Форма обучение — очная или заочная. Платных отделений нет, поступающие получают образование за счет бюджетных средств.
Подведомственный вуз Министерства обороны РФ готовит будущих офицеров для Российской армии с 1967 года. Училище осуществляет деятельность по следующим образовательным программам (высшее образование — специалитет):
Прием в вуз осуществляется на конкурсной основе. Военнослужащие, желающие обучаться в этом вузе, подают рапорт на имя начальник училища. Будущие курсанты отбираются по ряду критериев, в которые входят и результат ЕГЭ, и медицинское обследование, и уровень физподготовки. Платных и заочных отделений нет.
Один из самых молодых вузов региона — Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ). Был создан в 2003 году на базе театрального училища, которое функционировало с 1960-х годов.
Институт готовит специалистов нескольких специализаций: артист драматического театра и кино, артист театра кукол, артист музыкального театра и артист эстрады. Также с 2009 года открыт набор по специализации «Режиссер драмы» по очной или заочной форме обучения. Поступление происходит в несколько этапов. Прежде всего приемная комиссия рассмотрит результаты ЕГЭ, затем поступающие сдают творческие экзамены. По итогам всех испытаний и будет принято решение о поступлении.
На бюджет НГТИ принимает около 60 студентов, 15 человек могут быть зачислены на платной основе.
Будущие композиторы, вокалисты, дирижеры, концертмейстеры и другие специалисты в области музыкального искусства выпускаются из этого славного учебного заведения. Консерватория открылась в 1965 году и за годы работы воспитала множество прославленных музыкантов, известных во всей России.
Вуз готовит кадры по следующим специальностям: вокальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, дирижирование, музыковедение, композиция и многим другим. Обучение ведется только в очном формате. Платные места имеются в ограниченном количестве — около 30. Тогда как на бюджет могут поступить более 80 абитуриентов.
В регионе действует только один профильный сельскохозяйственный вуз — Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ). Он был основан в 1935 году, первыми факультетами стали зоотехнический и агрономический. Сегодня вуз превратился в современный крупный научно-образовательный центр, в котором обучаются почти 10 тысяч студентов.
Вуз ставит своей задачей подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса и смежных отраслей. Поступившие обучаются по следующим направлениям: агрономия, агроинженерия, лесное дело, технология транспортных процессов, природоустройство и водопользование, зоотехния, менеджмент, экономика и многое другое.
Поступить можно на бюджет (около 1100 мест) и на платное отделение (около 900 мест). Для поступающих доступны все формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.