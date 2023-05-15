Вуз входит в десятку лучших медицинских вузов России (всего их 47) в 2023 году, и уже этот факт говорит о качестве получаемых здесь знаний. Новосибирский медуниверситет — одно из старейших заведений в регионе, он был основан в 1935 году. Тогда было открыто всего несколько факультетов, зато сегодня НГМУ — крупный современный научный комплекс, куда входят и учебные корпуса, и клиническая база, и научный центр, и общежитие, и целая развлекательная индустрия.