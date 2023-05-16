Дешевле напиться водки, чем полететь в Беларусь – как изменились цены в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Аналитики сравнили цены в апреле с мартом и выяснили, что общий рост в регионе составил 0,3%. Отдельно стоимость продуктов питания снизились на 0,2%, а на непродовольственные товары и услуги цены выросли соответственно на 0,2% и 1,3%.
Анализируя отдельно группу продовольственных товаров, можно отметить, что цены на свежие помидоры в сравнении с предыдущим месяцем упали на 8,2%, хотя в марте они выросли на 26,2%. Также за месяц произошло снижение цен на копченую колбасу - на 5,6%, пельмени, манты, равиоли – на 5,4%.
Еще подешевели маргарин, водка и пиво - на 3,8%. С другой стороны, цена на жевательную резинку возросла на 8,1%, а на живую и охлажденную рыбу - на 7,5%, на какао – на 5,9%, на сосиски и сардельки - на 4,5%, на сырокопченую колбасу – на 3,8%, на питьевую воду – на 3,1% и на сливочное мороженое - на 2,9%.
Кроме того, подорожали перелеты в Беларусь на 14,9%. А в Крым на 9,4%.
Отчет не содержал информации о ценах в сравнении с апрелем 2022 года. Отмечается также, что в целом за период с начала 2023 года (по сравнению с декабрем 2022 года) рост потребительских цен в Новосибирской области составил 2,2%. В течение первых четырех месяцев года цена на продовольственные товары повысилась на 2,4%, на непродовольственные товары - на 1%, а на услуги – на 4,1%.