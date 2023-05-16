Дешевле напиться водки, чем полететь в Беларусь – как изменились цены в Новосибирске

Отчет не содержал информации о ценах в сравнении с апрелем 2022 года. Отмечается также, что в целом за период с начала 2023 года (по сравнению с декабрем 2022 года) рост потребительских цен в Новосибирской области составил 2,2%. В течение первых четырех месяцев года цена на продовольственные товары повысилась на 2,4%, на непродовольственные товары - на 1%, а на услуги – на 4,1%.