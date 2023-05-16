Достопримечательности в сфере науки стали доступны на новом туристическом маршруте

Как подчеркнула заместитель Губернатора, Новосибирская область стала одним из пилотных регионов, в которых были разработаны научно-популярные туры в рамках Десятилетия Науки и Технологий в России. «В рамках этой огромной программы роль науки должна быть понятна каждому гражданину России, и наш Академгородок – уникальное место, раскрывающее суть и значение научных исследований и открытий. Задача, которую поставил Президент РФ в Указе о Десятилетии науки и технологий, – донести информацию о научных достижениях в нашей стране. Разработанные у нас в регионе туристические маршруты помогают показывать конкретные научные открытия новосибирской научной школы. Этому способствует и реализации национального проекта «Наука и университеты», только в этом году наши научные организации получат более 2 млрд рублей на оснащение приборной базы», – отметила Ирина Мануйлова.