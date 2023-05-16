Экс-депутата из Тогучинского района осудили за немецкую «кислоту»

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«Рассмотрено уголовное дело в отношении Янова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)», - указано на сайте Калининского районного суда.
По данным следствия, в феврале 2022 года Роман Янов заинтересовался объявлением в даркнете, в котором предполагалось купить лизергиновую кислоту(ЛСД). За несколько грамм запрещенного вещества мужчина отдал 206,7 евро или 18,7 тысячи рублей. После оплаты продавец из ФРГ прислал посылку.
Однако незаконный груз оперативно вскрыли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни. Депутата задержали и обвинили в контрабанде наркотиков и попытке приобрести запрещенный товар.
В итоге по решению суда Роман Янов будет отбывать шестилетний срок в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу после оглашения приговора.