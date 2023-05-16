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Экс-депутата из Тогучинского района осудили за немецкую «кислоту»

16 мая 2023, 08:00
Фото: 1MI
Экс-депутат получил шесть лет строгого режима

В Новосубирске экс-депутату дали срок за ЛСД

В Новосибирске вынесли обвинительный приговор экс-депутату Богутакского сельсовета Роману Янову. Он проходил по делу о контрабанде наркотиков из ФРГ.
«Рассмотрено уголовное дело в отношении Янова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)», - указано на сайте Калининского районного суда.

По данным следствия, в феврале 2022 года Роман Янов заинтересовался объявлением в даркнете, в котором предполагалось купить лизергиновую кислоту(ЛСД). За несколько грамм запрещенного вещества мужчина отдал 206,7 евро или 18,7 тысячи рублей. После оплаты продавец из ФРГ прислал посылку.

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Однако незаконный груз оперативно вскрыли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни. Депутата задержали и обвинили в контрабанде наркотиков и попытке приобрести запрещенный товар.

В итоге по решению суда Роман Янов будет отбывать шестилетний срок в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу после оглашения приговора.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Наркотики#Контрабанда#Депутат#Суд
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