Экс-депутата из Тогучинского района осудили за немецкую «кислоту»

По данным следствия, в феврале 2022 года Роман Янов заинтересовался объявлением в даркнете, в котором предполагалось купить лизергиновую кислоту(ЛСД). За несколько грамм запрещенного вещества мужчина отдал 206,7 евро или 18,7 тысячи рублей. После оплаты продавец из ФРГ прислал посылку.