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Где отключили горячую воду 16 мая 2023 в Новосибирске - список улиц, районов

16 мая 2023, 01:34
Фото: atas.info
Где отключили горячую воду 16 мая

В Новосибирске горячую воду отключили почти в 2500 домах 16 мая

Несколько сотен жилых домов остались без горячего водоснабжения утром 16 мая 2023 года в Новосибирске. Отключения проходят в рамках испытаний теплосетей.

Со вчерашнего дня горячей воды нет в квартирах в Ленинском, Октябрьском, Центральном, Кировском, Железнодорожном и Первомайском районах. Специалисты СГК проверяют на прочность теплосети, а МУП Энергия - котельные.

 

Фото: "Мой Новосибирск"/портал
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А 16 мая кипяток из кранов перестал идти в домах, находящихся в зоне ТЭЦ-4. Они расположены в Калининском районе – улицы Объединения; Макаренко; Столетова; Дунаевского; Пятницкого; Александра Невского; Богдана Хмельницкого; Народная; Театральная; Учительская; Краснодонский 1-й и 2-й переулки. 

Две недели жителям придется кипятить воду самостоятельно. Включить ее обещают 28 мая.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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