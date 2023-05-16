Где отключили горячую воду 16 мая 2023 в Новосибирске - список улиц, районов

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Со вчерашнего дня горячей воды нет в квартирах в Ленинском, Октябрьском, Центральном, Кировском, Железнодорожном и Первомайском районах. Специалисты СГК проверяют на прочность теплосети, а МУП Энергия - котельные.
А 16 мая кипяток из кранов перестал идти в домах, находящихся в зоне ТЭЦ-4. Они расположены в Калининском районе – улицы Объединения; Макаренко; Столетова; Дунаевского; Пятницкого; Александра Невского; Богдана Хмельницкого; Народная; Театральная; Учительская; Краснодонский 1-й и 2-й переулки.
Две недели жителям придется кипятить воду самостоятельно. Включить ее обещают 28 мая.