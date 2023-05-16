Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Общественник Максим Скориков написал обращение президенту Владимиру Путину по поводу деятельности мэра Искитима Сергея Завражина. В списке разрушительных на взгляд активиста результатов работы действующего мэра:
Это лишь небольшая часть недоработок в управлении городом, перечисленных в обращении президенту от Максима Скорикова.
Мэр Искитима посчитал, что в обращении президенту есть состав преступления, и написал на Максима Скорикова заявление в полицию. Как сообщил корреспонденту Атас.Инфо Максим Скориков заявление сейчас находится в процессе:
«По словам следователя обращение к президенту составлено корректно, все перечисленные там данные взяты из общедоступных источников, ничего не преувеличено. Но поскольку мэр в соответствии со ст. 447 УПК РФ является спецсубъектом, данное заявление принято и будет направлено в следственный комитет.»
По его мнению Максима Скорикова, глава города является главным администратором, который управляет муниципальным хозяйством и не может не отвечать за перечисленные нарушения в работе предприятий и служб города.
Покупать иномарку за 6 млн рублей главе Искитима запретили, заказ на автомобиль был размещен на госуслугах, заказчиком выступал детский лагерь «Сказка».