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Мэр Искитима Завражин страдает из-за письма Путину от местного активиста

16 мая 2023, 09:28
Фото: https://iskitim.nso.ru/
Рабочая поездка мэра Искитима Сергея Завражина
Активист Максим Скориков написал обращение президенту Владимиру Путину о работе мэра Искитима Сергея Завражина. В письме Скориков обвинил муниципалитет в недобросовестной реализации федеральных программ, проблемах ЖКХ, транспорта, здравоохранения.

Общественник Максим Скориков написал обращение президенту Владимиру Путину по поводу деятельности мэра Искитима Сергея Завражина. В списке разрушительных на взгляд активиста результатов работы действующего мэра:

  • авария на теплотрассе, в зоне отключения оказались 116 домов и более 17 тысяч человек;
  • ЗАГС города переехал в помещение библиотеки и лишился торжественного зала;
  • провал федеральных программ «Чистый воздух» и «Безопасные и качественные дороги»
  • попытка приобретения автомобиля «Камри» за 6 млн рублей на бюджетные деньги;
  • бездействие при попытках открытия исправительных учреждений в городе.

Это лишь небольшая часть недоработок в управлении городом, перечисленных в обращении президенту от Максима Скорикова.

Мэр Искитима посчитал, что в обращении президенту есть состав преступления, и написал на Максима Скорикова заявление в полицию. Как сообщил корреспонденту Атас.Инфо Максим Скориков заявление сейчас находится в процессе:

«По словам следователя обращение к президенту составлено корректно, все перечисленные там данные взяты из общедоступных источников, ничего не преувеличено. Но поскольку мэр в соответствии со ст. 447 УПК РФ является спецсубъектом, данное заявление принято и будет направлено в следственный комитет.»

По его мнению Максима Скорикова, глава города является главным администратором, который управляет муниципальным хозяйством и не может не отвечать за перечисленные нарушения в работе предприятий и служб города.

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#Ольга Храмушкина#Мэр#Нарушения#Полиция#Президент#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим
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