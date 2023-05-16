Начальник участка РЖД Юрий Куликов из Новосибирска погиб в зоне СВО

Юрий Сергеевич родился 28 февраля 1986 года в Донецкой области, но затем переехал вместе с семьей в Коченевский район. В 2003 году он окончил Леснополянскую школу и пошел служить в армию. После прохождения срочной службы он поступил в Новокузнецкую дорожно-техническую школу, а затем в Омский железнодорожный техникум.