atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:59

Published Сегодня, 01:59

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Изображение материала

Начальник участка РЖД Юрий Куликов из Новосибирска погиб в зоне СВО

16 мая 2023, 01:59
Фото: Администрация Коченевского района
Новосибирец Юрий Куликов погиб на СВО
Начальник новосибирского участка РЖД Юрий Куликов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Коченевского района.

Военный скончался 9 мая в городе Кременная в Северодонецком районе Луганской области. Ему было всего 37 лет.

Юрий Сергеевич родился 28 февраля 1986 года в Донецкой области, но затем переехал вместе с семьей в Коченевский район. В 2003 году он окончил Леснополянскую школу и пошел служить в армию. После прохождения срочной службы он поступил в Новокузнецкую дорожно-техническую школу, а затем в Омский железнодорожный техникум.

Куликов трудился на Новосибирской дистанции электроснабжения пути. Прошел карьерный путь от электромонтера до начальника участка РЖД.

«Юрий был женат и воспитывал сына. В сентябре 2022 года он ушел на Украину добровольцем для участия в специальной операции и погиб. Это трагическое событие для семьи Куликова и его коллег на РЖД», — рассказали в администрации.
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
Узнать подробнее

Напомним, ранее Atas.info опубликовал фотографии погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в апреле 2023 года.

Читайте также:
Депутат Антонов из Новосибирска рассказал об информационной атаке на бойцов СВОВ Новосибирской области открыли мемориальные доски бойцам СВО
#Алина Шефер#Общество#Зона СВО#Погиб#Участник СВО#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Неделя самых больших отключений горячей воды в мае 2023 началась в Новосибирске
Вчера, 09:43
Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
Вчера, 02:47
В Новосибирске назвали дату открытия городских пляжей
Сегодня, 02:58
Эндокринолог назвала причины ожирения новосибирцев
Вчера, 07:57
Виноваты парни и блогеры: почему девочки дерутся, снимая на камеры в Новосибирске
Вчера, 06:48
Что известно об арестованном поджигателе СУ-24 на заводе Чкалова в Новосибирске
Вчера, 09:01