Начальник участка РЖД Юрий Куликов из Новосибирска погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 01:59
Published Сегодня, 01:59
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Военный скончался 9 мая в городе Кременная в Северодонецком районе Луганской области. Ему было всего 37 лет.
Юрий Сергеевич родился 28 февраля 1986 года в Донецкой области, но затем переехал вместе с семьей в Коченевский район. В 2003 году он окончил Леснополянскую школу и пошел служить в армию. После прохождения срочной службы он поступил в Новокузнецкую дорожно-техническую школу, а затем в Омский железнодорожный техникум.
Куликов трудился на Новосибирской дистанции электроснабжения пути. Прошел карьерный путь от электромонтера до начальника участка РЖД.
«Юрий был женат и воспитывал сына. В сентябре 2022 года он ушел на Украину добровольцем для участия в специальной операции и погиб. Это трагическое событие для семьи Куликова и его коллег на РЖД», — рассказали в администрации.
Напомним, ранее Atas.info опубликовал фотографии погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в апреле 2023 года.