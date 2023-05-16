По его словам, в списке территорий, где нужно быть предельно бдительным, называют Стамбул, Анкару, Измир. Там всегда всегда много туристов, а сейчас к ним в большом количестве добавились еще и релоканты из России. Также не советуют ехать в восточные регионы, где в феврале было землетрясение. Там до сих пор обстановка нервная.