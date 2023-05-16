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Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента

16 мая 2023, 07:51
Фото: 1MI
Россиянам предлагают держаться подальше от людных мест

Новосибирец назвал опасные места в Турции: куда не ездить до окончания выборов

Ситуация после первого тура президентских выборов в Турции остается напряженной. Туристам не рекомендуют посещать крупные города и восточные провинции

Первый тур президентских выборов в Турции не выявил победителя, его будут определять в ходе второго тура, который назначен на 28 мая. На этом фоне российских туристов призывают соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения людных мест и крупных городов. Об этом редакции Atas.info сообщил житель Новосибирска Кирилл Полиенко, который сейчас находится в Турции.

По его словам, в списке территорий, где нужно быть предельно бдительным,  называют Стамбул, Анкару, Измир. Там всегда всегда много туристов, а сейчас к ним в большом количестве добавились еще и релоканты из России. Также не советуют ехать в восточные регионы, где в феврале было землетрясение. Там до сих пор обстановка нервная.

«Все эти массовые предупреждения кажутся все-таки каким-то излишним проявлением эмоций. Или может быть, специально кто-то разгоняет это все с какой-то своей целью. Если бы у меня были плановые поездки в Стамбул или Анкару, я бы, наверное, не стал их отменять. Но специально, конечно же, не поехал бы смотреть – как там обстановка на площади Таксим. Поэтому, если окажетесь в Турции в эти дни - поберегите себя. Но будьте спокойны и хладнокровны», - считает Кирилл Полиенко.

За новостями из Турции, касающихся россиян, можно следить в дзен-канале, который ведет новосибирец.  

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы устроили панику из-за распространения так называемой «турецкой ветрянки».

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#Выборы#Туризм#Запрет#Общество#Турция
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