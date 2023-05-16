Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:54
Первый тур президентских выборов в Турции не выявил победителя, его будут определять в ходе второго тура, который назначен на 28 мая. На этом фоне российских туристов призывают соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения людных мест и крупных городов. Об этом редакции Atas.info сообщил житель Новосибирска Кирилл Полиенко, который сейчас находится в Турции.
По его словам, в списке территорий, где нужно быть предельно бдительным, называют Стамбул, Анкару, Измир. Там всегда всегда много туристов, а сейчас к ним в большом количестве добавились еще и релоканты из России. Также не советуют ехать в восточные регионы, где в феврале было землетрясение. Там до сих пор обстановка нервная.
«Все эти массовые предупреждения кажутся все-таки каким-то излишним проявлением эмоций. Или может быть, специально кто-то разгоняет это все с какой-то своей целью. Если бы у меня были плановые поездки в Стамбул или Анкару, я бы, наверное, не стал их отменять. Но специально, конечно же, не поехал бы смотреть – как там обстановка на площади Таксим. Поэтому, если окажетесь в Турции в эти дни - поберегите себя. Но будьте спокойны и хладнокровны», - считает Кирилл Полиенко.
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Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы устроили панику из-за распространения так называемой «турецкой ветрянки».