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Предвестники бед? Зловещие облака затянули небо над Новосибирском - что это значит

16 мая 2023, 04:27
Фото: предоставили читатели
Небо затянуло в Новосибирске странными облаками

Волнистые облака затянули небо над Новосибирском

Жители Новосибирска заметили в небе облака странной волнистой формы днем 17 мая. Это явление одних удивило, других напугало – разбираемся, как они возникли.

С давних пор ученые рассматривали волнистые облака как удивительный феномен, говорящий об изменении климата. В народе их называли зловещими, дьявольскими (Асператус) – предвестниками бед.

«Волнистые облака — это длинные, пушистые облака, которые напоминают серпантин на курортных трассах. Они называются официальным термином "алтокумулюс ундулатус" и могут занимать большую территорию на небе. Форма волнистых облаков вызвана несколькими факторами. Одной из причин является атмосферная стабильность, когда сверху прохладный воздух затягивает теплый воздух снизу. Это создает волновой эффект, и формируются характерные бугры и впадины. Ветер, проносящийся через эти формы, также может создавать волны, похожие на скользящие по горной склону сноубордистов. Такие облачные формации часто наблюдаются на фоне заката, когда лучи солнца оттеняют их розовым, фиолетовым и оранжевым цветами», - так объяснила появление волнистых облаков по запросу Atas.info нейросеть.

Отмечается, что волнистые облака могут возникать в любое время года. Но их наиболее яркий период приходится на летнее время года, когда атмосферные условия наиболее благоприятны для их создания.

#Алина Шефер#Явление#Природа#Новосибирск#Новосибирская область#Экология
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