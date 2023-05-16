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Пьяную кондукторшу, ронявшую деньги в автобусе маршрута №12, уволили с позором

16 мая 2023, 10:08
Фото: 1MI
Пьяную работницу уволили

В Новосибирске уволили пьяную кондукторшу автобуса №12, ронявшую деньги и терминал

В мэрии города Новосибирска отреагировали на инцидент с нетрезвым кондуктором, хамившим пассажирам в автобусе. В отношении работника были приняты самые строгие меры.
«В результате служебного разбирательства, проведенного перевозчиком ООО «Автострада», осуществляющим перевозку пассажиров и багажа по маршруту № 12 «улица Александра Чистякова – улица Дюканова», установлено, что данный инцидент произошел 9 мая. Кондуктор уволена», - рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе администрации Новосибирска.

До этого в социальных сетях появилась новость о том, что пьяная кондукторша не держалась в автобусе на ногах и роняла деньги вместе с терминалом. Когда пассажир возмутился неправильной сдачей наличных, женщина начала ругаться и заявила, что не имеет возможности отдать деньги в полном размере.

Напомним, что это не единственный подобный инцидент. До этого в Новосибирске был уволен кондуктор, пивший пиво прямо на рабочем месте.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Увольнение#Кондуктор#Алкогольное опьянение
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