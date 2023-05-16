Пьяную кондукторшу, ронявшую деньги в автобусе маршрута №12, уволили с позором

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
«В результате служебного разбирательства, проведенного перевозчиком ООО «Автострада», осуществляющим перевозку пассажиров и багажа по маршруту № 12 «улица Александра Чистякова – улица Дюканова», установлено, что данный инцидент произошел 9 мая. Кондуктор уволена», - рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе администрации Новосибирска.
До этого в социальных сетях появилась новость о том, что пьяная кондукторша не держалась в автобусе на ногах и роняла деньги вместе с терминалом. Когда пассажир возмутился неправильной сдачей наличных, женщина начала ругаться и заявила, что не имеет возможности отдать деньги в полном размере.
Напомним, что это не единственный подобный инцидент. До этого в Новосибирске был уволен кондуктор, пивший пиво прямо на рабочем месте.