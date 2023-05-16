Пьяную кондукторшу, ронявшую деньги в автобусе маршрута №12, уволили с позором

До этого в социальных сетях появилась новость о том, что пьяная кондукторша не держалась в автобусе на ногах и роняла деньги вместе с терминалом. Когда пассажир возмутился неправильной сдачей наличных, женщина начала ругаться и заявила, что не имеет возможности отдать деньги в полном размере.