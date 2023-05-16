Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
По подозрению в государственной измене задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев. Об этом стало известно из открытого письма его коллег, опубликованного на сайте института. Ученые подчеркивают, что это уже третий известный ученый, работавший в ИТПМ, которого задержали на последний год. В письме, обращенном к органам власти и научному сообществу, говорится о том, что подобные действия силовиков ставят под угрозу дальнейшее развитие отечественной аэродинамики.
«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело», - сказано в документе. Как сообщил агентству ТАСС источник в СО РАН, поводом для подозрений в госизмене Звегинцева стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности. Сейчас Звегинцев находится под домашним арестом.
Ранее были задержаны еще двое ведущих сотрудников ИТПМ – Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Поводом для их обвинения в госизмене так же стала их открытая научная деятельность.