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В Новосибирске по подозрению в госизмене задержали физика Валерия Звегинцева

16 мая 2023, 07:02
Фото: atas.info
За год в госизменене обвинили трех известных ученых из Новосибирска
Еще одного ученого из новосибирского Академгородка задержали сотрудники контрразведки. Его коллеги опасаются на будущее целой научной отрасли

По подозрению в государственной измене  задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев. Об этом стало известно из открытого письма его коллег, опубликованного на сайте института. Ученые подчеркивают, что это уже третий известный ученый, работавший в ИТПМ, которого задержали на последний год. В письме, обращенном к органам власти и научному сообществу, говорится о том, что подобные действия силовиков ставят под угрозу дальнейшее развитие отечественной аэродинамики.

«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело», - сказано в документе. Как сообщил агентству ТАСС источник в СО РАН, поводом для подозрений в госизмене Звегинцева стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности. Сейчас Звегинцев находится под домашним арестом.

Ранее были задержаны еще двое ведущих сотрудников ИТПМ – Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Поводом для их обвинения в госизмене так же стала их открытая научная деятельность.

 

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#Ученые#Госизмена#Домашний арест#Новосибирск#Общество
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