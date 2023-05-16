По подозрению в государственной измене задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев. Об этом стало известно из открытого письма его коллег, опубликованного на сайте института. Ученые подчеркивают, что это уже третий известный ученый, работавший в ИТПМ, которого задержали на последний год. В письме, обращенном к органам власти и научному сообществу, говорится о том, что подобные действия силовиков ставят под угрозу дальнейшее развитие отечественной аэродинамики.