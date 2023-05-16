В Новосибирске сгорели два частных дома и автомобиль в Кировском районе

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:17
Пожарные прибыли на место за 40 минут и застали два дома и надворные постройки, охваченные огнем. Присутствовала опасность перехода пламя на третий жилой дом и другие близлежащие сооружения.
«В связи со сложной обстановкой задействовали оперативный штаб, который координировал действия, предотвращал распространения огня на соседние здания. Тушение проходило в двух направлениях: один боевой участок занимался прямым тушением пламени, второй – защитой соседних объектов. Для подачи воды от гидрантов развернули магистральные линии», - пояснил представитель ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
По информации МЧС, в результате пожара никто из жильцов не пострадал. Два дома и надворные постройки получили значительные повреждения от огня. В одном из зданий произошло обрушение кровли, также сгорели гараж с автомобилем. Также третий дом частично обгорел.
Пожарные несколько часов разбирали и проливали обгоревшие конструкции, чтобы исключить появление новых очагов возгорания.