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В Новосибирске сгорели два частных дома и автомобиль в Кировском районе

16 мая 2023, 01:14
Фото: ГУ МЧС НСО
Пожарные тушили три дома и гараж в Новосибирске
Крупный пожар в частном секторе произошел в ночь на 16 мая в Кировском районе Новосибирска. Горели дома, гараж и машина.

Пожарные прибыли на место за 40 минут и застали два дома и надворные постройки, охваченные огнем. Присутствовала опасность перехода пламя на третий жилой дом и другие близлежащие сооружения.

«В связи со сложной обстановкой задействовали оперативный штаб, который координировал действия, предотвращал распространения огня на соседние здания. Тушение проходило в двух направлениях: один боевой участок занимался прямым тушением пламени, второй – защитой соседних объектов. Для подачи воды от гидрантов развернули магистральные линии», - пояснил представитель ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
Фото: ГУ МЧС НСО

По информации МЧС, в результате пожара никто из жильцов не пострадал. Два дома и надворные постройки получили значительные повреждения от огня. В одном из зданий произошло обрушение кровли, также сгорели гараж с автомобилем. Также третий дом частично обгорел.

Пожарные несколько часов разбирали и проливали обгоревшие конструкции, чтобы исключить появление новых очагов возгорания.

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#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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