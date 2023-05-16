В Новосибирске троллейбус с пассажирами загорелся на остановке дом Ленина

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:37
Updated Сегодня, 02:37
Пожар в транспорте произошел в 9 часу утра, когда он проезжал по Красному проспекту. В задымленном салоне в этот момент находились 25 пассажиров.
«Пожарные приехали на место возгорания через 5 минут. Люди успели выбежать из троллейбуса сами. На начальной стадии потушил огонь своими силами водитель», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
В результате инцидента сгорели провода на крыше троллейбуса. Никто из людей не пострадал.