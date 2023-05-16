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В Новосибирске троллейбус с пассажирами загорелся на остановке дом Ленина

16 мая 2023, 02:35
Фото: 1MI
Троллейбус вспыхнул на ходу возле остановки дом Ленина в центре Новосибирска утром 16 мая. Его пытались потушить водитель и кондуктор.

Пожар в транспорте произошел в 9 часу утра, когда он проезжал по Красному проспекту. В задымленном салоне в этот момент находились 25 пассажиров.

«Пожарные приехали на место возгорания через 5 минут. Люди успели выбежать из троллейбуса сами. На начальной стадии потушил огонь своими силами водитель», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.

В результате инцидента сгорели провода на крыше троллейбуса. Никто из людей не пострадал.

#Алина Шефер#Пожар#Троллейбус#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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