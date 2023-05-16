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В Новосибирске вандалы написали «Не убий» на ограде православного Собора

16 мая 2023, 02:50
Фото: 2ГИС
Вандалы разукрасили ограду храма в Новосибирске
Неизвестные вандалы отставили надпись «Не убий» на территории православного храма в честь святых Новомучеников Российских. Об этом рассказали читатели Atas.info.

Эти провокационные слова нанесли красной краской на ограде Собора по адресу улица Немировича-Данченко, 120/1. Надпись, как отметили сибиряки, появилась еще несколько дней назад, и до сих пор ее никто не убрал.

Представитель Новосибирской митрополии РПЦ подтвердил факт написания надписи на ограде храма, назвав это актом варварства и беззакония, который является попыткой осквернить святое место. В организации отметили, что их цель - не только сохранение материальных ценностей, но и борьба за духовное благополучие города и создание основы для привлечения случайных людей к вере.

Надпись обещали убрать в скором времени. Уже пригласили людей, которые этим займутся.

#Алина Шефер#Храмы#Вандалы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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