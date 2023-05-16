В Новосибирске вандалы написали «Не убий» на ограде православного Собора

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Эти провокационные слова нанесли красной краской на ограде Собора по адресу улица Немировича-Данченко, 120/1. Надпись, как отметили сибиряки, появилась еще несколько дней назад, и до сих пор ее никто не убрал.
Представитель Новосибирской митрополии РПЦ подтвердил факт написания надписи на ограде храма, назвав это актом варварства и беззакония, который является попыткой осквернить святое место. В организации отметили, что их цель - не только сохранение материальных ценностей, но и борьба за духовное благополучие города и создание основы для привлечения случайных людей к вере.
Надпись обещали убрать в скором времени. Уже пригласили людей, которые этим займутся.