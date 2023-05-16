В Первомайском районе при пожаре чуть не рванули баллоны

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
«В Первомайском районе Новосибирска сотрудники МЧС России ликвидировали пожар по повышенному рангу. 16 мая в 13:04 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что на двух участках на улице Прибрежная горят частные дома и постройки», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Жильцы частных домов оперативно покинули их до приезда пожарных. Тем не менее, существовала угроза распространения огня и вероятность взрыва двух баллонов с газом. В результате емкости были охлаждены и эвакуированы.
Пожар был ликвидирован через час. В результате сгорели два частных дома, хозяйственные постройки, гараж и два автомобиля.