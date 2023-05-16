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Заморозки и дожди: опубликован прогноз погоды на 17 и 18 мая в Новосибирской области

16 мая 2023, 03:29
Фото: 1MI
Заморозки ожидаются в Новосибирской области 17 и 18 мая

В Новосибирской области ожидаются заморозки до -5 градусов 17 мая

Похолодание нагрянет в Новосибирскую область в ближайшие дни, 17 и 18 мая. Неутешительный прогноз погоды составили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В областном центре днем в среду 17-го числа температура воздуха составит всего +9…+11°C. Дождей метеорологи не обещают, как и сильного ветра – его порывы составят около 4 м/с.

При этом в районах региона в этот день может похолодать ночью до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+12°C. Местами возможно до +17. А вот с ветром повезет меньше, его скорость составит 16 м/с.

В четверг, 18 мая, ночью возможны заморозки до -3 по Цельсию, а днем солнце прогреет воздух до +15. В области столбики термометра поднимутся до +18°C. Ветер снизит скорость до 13 м/с.

#Алина Шефер#Погода на неделю#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Заморозки
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