Заморозки и дожди: опубликован прогноз погоды на 17 и 18 мая в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В областном центре днем в среду 17-го числа температура воздуха составит всего +9…+11°C. Дождей метеорологи не обещают, как и сильного ветра – его порывы составят около 4 м/с.
При этом в районах региона в этот день может похолодать ночью до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+12°C. Местами возможно до +17. А вот с ветром повезет меньше, его скорость составит 16 м/с.
В четверг, 18 мая, ночью возможны заморозки до -3 по Цельсию, а днем солнце прогреет воздух до +15. В области столбики термометра поднимутся до +18°C. Ветер снизит скорость до 13 м/с.