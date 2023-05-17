За данное нарушение Сергею Кулешову суд назначил отбывание наказания в течение 7 лет в колонии строгого режима, а также выплату штрафа 1472 000 рублей. Дело начало рассматриваться в суде в начале 2021 года, к этому времени Кулешов уже полгода находился в СИЗО. Позднее, 13.07.2021 Кулешов был отправлен под домашний арест, где должен был находиться до вынесения приговора по делу. На данный момент приговор еще не вступил в силу.