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Бывший руководитель МКУ «Калининское» Сергей Кулешов получил 7 лет строгого режима

17 мая 2023, 11:21
Фото: Анна Тарлап / 1MI
Приговор Сергею Кулешову, предусматривающий 7 лет строгого режима, еще не вступил в силу.
Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщает о том, что экс-руководителю МКУ «Калининское» вынесен обвинительный приговор, согласно которому он будет отбывать срок в колонии строго режима.

Сергей Кулешов, бывший руководитель МКУ «Калининское» признан виновным по двум статьям: ч.1 ст. 293 «Халатность» и ч.5 ст. 290 «Получение взятки». По статье «Халатность» ему присудили штраф в размере 40 тысяч рублей, но в связи с истечением срока давности по этой статье он освобожден от наказания. Следствие выяснило, что ех-директор МКУ «Калининское» получил взятку в размере превышающем 100 тысяч рублей. Взамен он подписал акты приемки услуг по договорам, а также обещал покровительство по службе.

Кроме того, в его работе имело место попустительство, когда он не потребовал от подрядчиков, работающих на уборке снега, документы, подтверждающие необходимые объемы утилизации снега, а также подтверждающие место складирования и утилизации снега. Не выполнив этого, он заверил акт приемки работ, чем одобрил оплату из бюджета на сумму, превышающую 2 млн рублей.

За данное нарушение Сергею Кулешову суд назначил отбывание наказания в течение 7 лет в колонии строгого режима, а также выплату штрафа 1472 000 рублей. Дело начало рассматриваться в суде в начале 2021 года, к этому времени Кулешов уже полгода находился в СИЗО. Позднее, 13.07.2021 Кулешов был отправлен под домашний арест, где должен был находиться до вынесения приговора по делу. На данный момент приговор еще не вступил в силу.

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