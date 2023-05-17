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Чиновник мэрии Новосибирска отправит на СВО взысканные с «Дизайнмастера» издержки

17 мая 2023, 02:14
Фото: 1MI
Хорошунов отсудил 66 000 у «Дизайнмастера» и отправит их на СВО
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова о взыскании судебных издержек с ООО «Рекламные технологии» (бренд «Дизайнмастер»). Полученную сумму чиновник направит на нужды спецоперации.

Спор начался, когда «Рекламные технологии» противились демонтажу рекламных конструкций, в том числе на площади Калинина, где сегодня установлена стела «Новосибирск - город трудовой доблести». В результате Олег Хорошунов подал иск на Дизайнмастер о нанесении ущерба деловой репутации.

В январе этого года Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по данному делу, обязав компанию выплатить судебные издержки в размере 66 тысяч рублей Олегу Хорошунову. Как стало известно «Континенту Сибирь», он отказался от этих денег в пользу СВО.

Хорошунов решил направить средства на закупку гуманитарной помощи и оптических приборов для подразделений, где служат новосибирцы.

Напомним, на днях стало известно, что в зоне СВО погиб первый боец элитного новосибирского батальона «Вега» Сергей Гордеев. Его похоронили в Искитиме.

В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева
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#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Зона СВО#Арбитражный суд
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