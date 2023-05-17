Чиновник мэрии Новосибирска отправит на СВО взысканные с «Дизайнмастера» издержки

В январе этого года Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по данному делу, обязав компанию выплатить судебные издержки в размере 66 тысяч рублей Олегу Хорошунову. Как стало известно «Континенту Сибирь», он отказался от этих денег в пользу СВО.