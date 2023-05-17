Чиновник мэрии Новосибирска отправит на СВО взысканные с «Дизайнмастера» издержки

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Спор начался, когда «Рекламные технологии» противились демонтажу рекламных конструкций, в том числе на площади Калинина, где сегодня установлена стела «Новосибирск - город трудовой доблести». В результате Олег Хорошунов подал иск на Дизайнмастер о нанесении ущерба деловой репутации.
В январе этого года Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по данному делу, обязав компанию выплатить судебные издержки в размере 66 тысяч рублей Олегу Хорошунову. Как стало известно «Континенту Сибирь», он отказался от этих денег в пользу СВО.
Хорошунов решил направить средства на закупку гуманитарной помощи и оптических приборов для подразделений, где служат новосибирцы.
Напомним, на днях стало известно, что в зоне СВО погиб первый боец элитного новосибирского батальона «Вега» Сергей Гордеев. Его похоронили в Искитиме.