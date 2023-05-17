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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Эксперт предупреждает: перенашивание гель-лака на ногтях может навредить здоровью

17 мая 2023, 06:29
В современном мире маникюр доступен каждому, но не всегда удаётся быстро попасть к мастеру. Как сделать так, чтобы маникюр держался дольше? Блогер и владелец проекта для мастеров маникюра «Nail.beauty.box» Оксана Новикова поделилась с читателями Pravda.Ru своими советами.

Регулярное использование масла для кутикулы и питательных кремов сделает околоногтевую кожу более эластичной и увлажнённой, избавит от заусенцев и растрескиваний. Чтобы достичь максимального эффекта, кутикулу нужно увлажнять и питать хотя бы раз в день, а лучше — чаще, приводит Pravda.Ru слова эксперта.

Своевременное подпиливание излишней длины также продлит «жизнь» маникюру. Современные техники покрытия гель-лаком позволяют подпиливать свободный край без сколов и отслоек.

При уборке с использованием бытовой химии необходимо помнить о перчатках. Агрессивные моющие средства сильно сушат кожу и ногтевую пластину, а также могут являться сильным аллергеном.

При приготовлении пищи также рекомендуется использовать перчатки, особенно если вы используете приправу карри. Карри быстро впитывается в покрытие и оставляет яркие жёлтые пятна, которые невозможно отмыть. При работе с красителями, например, при самостоятельной окраске волос, также необходимо использовать перчатки, чтобы избежать впитывания краски в ногтевую пластину.

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