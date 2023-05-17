Эксперт предупреждает: перенашивание гель-лака на ногтях может навредить здоровью

Регулярное использование масла для кутикулы и питательных кремов сделает околоногтевую кожу более эластичной и увлажнённой, избавит от заусенцев и растрескиваний. Чтобы достичь максимального эффекта, кутикулу нужно увлажнять и питать хотя бы раз в день, а лучше — чаще, приводит Pravda.Ru слова эксперта.