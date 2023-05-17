Эксперт предупреждает: перенашивание гель-лака на ногтях может навредить здоровью

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Регулярное использование масла для кутикулы и питательных кремов сделает околоногтевую кожу более эластичной и увлажнённой, избавит от заусенцев и растрескиваний. Чтобы достичь максимального эффекта, кутикулу нужно увлажнять и питать хотя бы раз в день, а лучше — чаще, приводит Pravda.Ru слова эксперта.
Своевременное подпиливание излишней длины также продлит «жизнь» маникюру. Современные техники покрытия гель-лаком позволяют подпиливать свободный край без сколов и отслоек.
При уборке с использованием бытовой химии необходимо помнить о перчатках. Агрессивные моющие средства сильно сушат кожу и ногтевую пластину, а также могут являться сильным аллергеном.
При приготовлении пищи также рекомендуется использовать перчатки, особенно если вы используете приправу карри. Карри быстро впитывается в покрытие и оставляет яркие жёлтые пятна, которые невозможно отмыть. При работе с красителями, например, при самостоятельной окраске волос, также необходимо использовать перчатки, чтобы избежать впитывания краски в ногтевую пластину.