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Как выпускникам Новосибирской области сдать ЕГЭ на высший балл

17 мая 2023, 14:55
Фото: 1MI
Как выпускникам Новосибирской области сдать ЕГЭ на высший балл
Для старшеклассников, планирующих поступать в вуз, итоги единого государственного экзамена имеют решающее значение. Для достижения желаемого результата важна не только подготовка, но и возможность оценить свои знания. Как юным новосибирцам получить на экзамене высший балл — читайте в статье.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок

С 26 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ — с расписанием экзаменов в 2023 году можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В преддверии этого события многие начинают нервничать и сомневаться в своих знаниях.

Однако специалисты уверены: неплохих результатов можно добиться даже в сжатые сроки. В частности, хорошо помогает сосредоточиться на подготовке составление плана и расписания занятий, а также чередование периодов работы над учебным материалом и отдыха. А проверить свои знания можно на пробном тестировании — эту возможность предоставляют некоторые образовательные организации.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срокКак подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Фото: 1MI

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году

Новосибирские выпускники могут готовиться к экзаменам с репетиторами, на курсах или самостоятельно. Сегодня можно найти немало специализированных интернет-ресурсов, предлагающих изучить экзаменационные вопросы прошлых лет, разобрать решения задач и темы к сочинениям, а также проконсультироваться с преподавателями.

Если же ученик будет приобретать учебные и справочные материалы самостоятельно, эксперты рекомендуют отнестись к выбору такой литературы с особым вниманием, поскольку далеко не все пособия, которые можно найти в продаже, соответствуют уровню ЕГЭ. К тому же рекомендуется использовать учебники, посвященные подготовке к конкретным предметам, с примерами сочинений или решения задач.

Центры независимой диагностики готовности к ЕГЭ в Новосибирской области

Региональные образовательные организации проводят диагностику знаний выпускников или пробный экзамен — репетицию настоящего ЕГЭ с последующей консультацией специалистов. В Новосибирской области такие услуги предлагают:

  • Новосибирский институт мониторинга и развития образования (ГКУ МО НИМРО);
  • Сайт по подготовке к ЕГЭ в Новосибирске TwoStu;
  • Лицензированный центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «ИнПро».

Напомним, в конце марта 2023 года пробный экзамен по русскому языку прошел в Новосибирской классической гимназии №17 в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Помимо родителей учеников гимназии, в тестировании принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Все как обычно у нас в этом году, никаких особых изменений нет. Материал получаем, все здесь печатаем, проверяем, отправляем. Все традиционно — [наиболее популярные необязательные предметы] это обществознание, профильная математика, информатика. В принципе набор любимых предметов примерно такой же. Радует, что растет физика, химия и биология, — это хорошо, на мой взгляд. Из основных меньше всего сдают литературу и географию», — сообщил он.
Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 годуСамостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Фото: piqsels.com

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ

В сети представлено немало сайтов, которые предлагают помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ онлайн. На одних ресурсах можно подтянуть знания по одному-двум предметам, однако большинство образовательных сайтов все же обещают подготовить выпускника по всем пятнадцати экзаменационным предметам:

  • русскому языку;
  • литературе;
  • английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам;
  • математике;
  • информатике;
  • физике;
  • химии;
  • истории;
  • обществознанию;
  • биологии;
  • географии.

«Решу ЕГЭ» — все, кроме китайского

На этом сайте можно найти экзаменационные задания, демонстрационные версии экзаменов и прочую информацию, полезную для старшеклассников, которые готовятся к сдаче ЕГЭ. Кроме того, как отмечают организаторы проекта, все задания, опубликованные на сайте, имеют ответы и подробные решения. Из всех иностранных языков, включенных в ЕГЭ, здесь нет только китайского.

«Бингоскул» — есть видеоуроки

Этот образовательный проект предлагает школьникам содействие в подготовке к ЕГЭ по всем предметам, кроме иностранных языков. Здесь же можно увидеть темы итогового сочинения — 2023, справочные пособия и видеоуроки по математике и русскому языку.

Портал ФГБНУ «ФИПИ» — открытые банки заданий к ЕГЭ по всем предметам

Федеральный институт педагогических измерений, учрежденный Рособрнадзором, проводит исследования в сфере оценки качества образования.

Вниманию школьников предлагаются открытые банки данных заданий и контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ-2022. Информацию здесь можно найти по всем дисциплинам госэкзамена, включая все пять иностранных языков.

«Незнайка» — можно готовиться к экзаменам в группе

Сайт предлагает материалы для самоподготовки к ЕГЭ по всем основным предметам, за исключением иностранных языков, в частности, испанского, китайского французского и немецкого языков. Здесь можно изучить варианты и выполнить домашнюю работу — тематические задания.

Особенностью этого сайта является возможность для педагога создать модуль «Класс», приглашение в который можно направить всем своим ученикам.

«Экзамен.ru» — информация для тех, кто планирует поступать в зарубежные вузы

Ресурс позиционирует себя как сайт для желающих учиться в лучших российских и зарубежных вузах. Из языков, помимо русского, здесь представлены английский и французский, есть и другие основные предметы для сдачи ЕГЭ, а также репетиция экзамена.

Старшеклассники, планирующие поступление в иностранные вузы, могут получить здесь подробную информацию о системах образования в других странах, стипендиях и форматах бесплатного обучения.

«ЕГЭ Максимум» — математика в видеоуроках

Старшеклассники с помощью этого интернет-ресурса могут повысить свой уровень знаний по математике, ознакомиться со справочным материалом, увидеть разбор задач и пройти тестирование. Представлены на сайте и видеоуроки.

«Спадило» — есть возможность пройти тестирование

На портале можно подтянуть знания по одиннадцати предметам из пятнадцати — здесь нет только немецкого, французского, испанского и китайского языков. Представленная на сайте информация разделена на блоки: теоретический, практический (с разбором заданий), а также есть режим тестирования.

«Экзамер» — подготовка к ЕГЭ по индивидуальному плану

Для каждого школьника разрабатывается индивидуальный план подготовки к единому госэкзамену. Посетителям ресурса для начала предлагается указать цель сдачи ЕГЭ (в баллах), после чего выпускнику останется лишь соблюдать предложенную схему занятий и наблюдать за своим прогрессом.

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭСайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Фото: piqsels.com
#Новосибирск#ЕГЭ#Экзамены
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