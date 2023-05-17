Для старшеклассников, планирующих поступать в вуз, итоги единого государственного экзамена имеют решающее значение. Для достижения желаемого результата важна не только подготовка, но и возможность оценить свои знания. Как юным новосибирцам получить на экзамене высший балл — читайте в статье.

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