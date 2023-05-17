Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
С 26 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ — с расписанием экзаменов в 2023 году можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В преддверии этого события многие начинают нервничать и сомневаться в своих знаниях.
Однако специалисты уверены: неплохих результатов можно добиться даже в сжатые сроки. В частности, хорошо помогает сосредоточиться на подготовке составление плана и расписания занятий, а также чередование периодов работы над учебным материалом и отдыха. А проверить свои знания можно на пробном тестировании — эту возможность предоставляют некоторые образовательные организации.
Новосибирские выпускники могут готовиться к экзаменам с репетиторами, на курсах или самостоятельно. Сегодня можно найти немало специализированных интернет-ресурсов, предлагающих изучить экзаменационные вопросы прошлых лет, разобрать решения задач и темы к сочинениям, а также проконсультироваться с преподавателями.
Если же ученик будет приобретать учебные и справочные материалы самостоятельно, эксперты рекомендуют отнестись к выбору такой литературы с особым вниманием, поскольку далеко не все пособия, которые можно найти в продаже, соответствуют уровню ЕГЭ. К тому же рекомендуется использовать учебники, посвященные подготовке к конкретным предметам, с примерами сочинений или решения задач.
Региональные образовательные организации проводят диагностику знаний выпускников или пробный экзамен — репетицию настоящего ЕГЭ с последующей консультацией специалистов. В Новосибирской области такие услуги предлагают:
Напомним, в конце марта 2023 года пробный экзамен по русскому языку прошел в Новосибирской классической гимназии №17 в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Помимо родителей учеников гимназии, в тестировании принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
«Все как обычно у нас в этом году, никаких особых изменений нет. Материал получаем, все здесь печатаем, проверяем, отправляем. Все традиционно — [наиболее популярные необязательные предметы] это обществознание, профильная математика, информатика. В принципе набор любимых предметов примерно такой же. Радует, что растет физика, химия и биология, — это хорошо, на мой взгляд. Из основных меньше всего сдают литературу и географию», — сообщил он.
В сети представлено немало сайтов, которые предлагают помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ онлайн. На одних ресурсах можно подтянуть знания по одному-двум предметам, однако большинство образовательных сайтов все же обещают подготовить выпускника по всем пятнадцати экзаменационным предметам:
На этом сайте можно найти экзаменационные задания, демонстрационные версии экзаменов и прочую информацию, полезную для старшеклассников, которые готовятся к сдаче ЕГЭ. Кроме того, как отмечают организаторы проекта, все задания, опубликованные на сайте, имеют ответы и подробные решения. Из всех иностранных языков, включенных в ЕГЭ, здесь нет только китайского.
Этот образовательный проект предлагает школьникам содействие в подготовке к ЕГЭ по всем предметам, кроме иностранных языков. Здесь же можно увидеть темы итогового сочинения — 2023, справочные пособия и видеоуроки по математике и русскому языку.
Федеральный институт педагогических измерений, учрежденный Рособрнадзором, проводит исследования в сфере оценки качества образования.
Вниманию школьников предлагаются открытые банки данных заданий и контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ-2022. Информацию здесь можно найти по всем дисциплинам госэкзамена, включая все пять иностранных языков.
Сайт предлагает материалы для самоподготовки к ЕГЭ по всем основным предметам, за исключением иностранных языков, в частности, испанского, китайского французского и немецкого языков. Здесь можно изучить варианты и выполнить домашнюю работу — тематические задания.
Особенностью этого сайта является возможность для педагога создать модуль «Класс», приглашение в который можно направить всем своим ученикам.
Ресурс позиционирует себя как сайт для желающих учиться в лучших российских и зарубежных вузах. Из языков, помимо русского, здесь представлены английский и французский, есть и другие основные предметы для сдачи ЕГЭ, а также репетиция экзамена.
Старшеклассники, планирующие поступление в иностранные вузы, могут получить здесь подробную информацию о системах образования в других странах, стипендиях и форматах бесплатного обучения.
Старшеклассники с помощью этого интернет-ресурса могут повысить свой уровень знаний по математике, ознакомиться со справочным материалом, увидеть разбор задач и пройти тестирование. Представлены на сайте и видеоуроки.
На портале можно подтянуть знания по одиннадцати предметам из пятнадцати — здесь нет только немецкого, французского, испанского и китайского языков. Представленная на сайте информация разделена на блоки: теоретический, практический (с разбором заданий), а также есть режим тестирования.
Для каждого школьника разрабатывается индивидуальный план подготовки к единому госэкзамену. Посетителям ресурса для начала предлагается указать цель сдачи ЕГЭ (в баллах), после чего выпускнику останется лишь соблюдать предложенную схему занятий и наблюдать за своим прогрессом.