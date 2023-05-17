Торт весом 130 килограмм приготовят профессиональные кондитеры. Пресс-служба мэрии уточнила, что торт будет собран из отдельных тортов, которые предлагают приготовить кондитерам. Размер отдельного кусочка — А4, вес от 1,5 кг. Начинка — на выбор кондитера, может быть любой. Можно будет разместить на кусочке торта логотип компании или кондитера. Новосибирцев тортом угостят в День города, в СанСити с 12 до 15 часов.