atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Изображение материала

Ко Дню города на 130-летие Новосибирска кондитеры приготовят 130-килограммовый торт

17 мая 2023, 07:49
Фото: Кирилл Козлов / 1MI
Торт весом 130 килограмм будут печь профессиональные кондитеры
Пресс-центр мэрии сообщает, что к 130-летнему юбилею Новосибирск получит торт весом 130 килограмм. Его испекут профессиональные кондитеры и соберут из разных частей весом 1,5 килограмм.

Торт весом 130 килограмм приготовят профессиональные кондитеры. Пресс-служба мэрии уточнила, что торт будет собран из отдельных тортов, которые предлагают приготовить кондитерам. Размер отдельного кусочка — А4, вес от 1,5 кг. Начинка — на выбор кондитера, может быть любой. Можно будет разместить на кусочке торта логотип компании или кондитера. Новосибирцев тортом угостят в День города, в СанСити с 12 до 15 часов.

Подобные акции с приготовлением огромного количества вкусностей уже не раз проводились в Новосибирске.

Жителей Новосибирска накормят гигантской порцией салата «Оливье»
Узнать подробнее

Под Новый год в торговом центре «Сибирский Молл» приготовили более 4 тонн салата оливье и раздали все желающим бесплатно.

#Ольга Храмушкина#Торт#День города#Праздник#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
Вчера, 07:51
Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
15 мая 02:47
В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева
Вчера, 13:46
В Новосибирске вандалы написали «Не убий» на ограде православного Собора
Вчера, 02:50
Неделя самых больших отключений горячей воды в мае 2023 началась в Новосибирске
15 мая 09:43
Первые лифты Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие машины
Сегодня, 06:37