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МЧС предупреждает новосибирцев о лжеинспекторах

17 мая 2023, 13:04
Фото: 1MI
Новосибирцев обманывают лжеинспекторы

МЧС предупреждает новосибирцев о лжеинспекторах

По многквартирным домам в Новосибирске ходят неизвестные люди, представляющиеся пожарными инспекторами. Они предлагают установить извещатели.

Как сообщает «НГС Новосибирск», подозрительных людей заметили в Советском и Дзержинском районах. Они предлагали купить оборудование жильцам домов по улицам Барьерной и Бориса Богатикова. При этом стоимость извещателей превышает девять тысяч рублей.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сотрудники ведомства не имеют права оказывать платные услуги. О фактах подозрительных действий необходимо сообщать в правоохранительные органы и на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: (383) 239–99–99.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#МЧС#Мошенничество#Мошенники
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