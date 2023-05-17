МЧС предупреждает новосибирцев о лжеинспекторах

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Как сообщает «НГС Новосибирск», подозрительных людей заметили в Советском и Дзержинском районах. Они предлагали купить оборудование жильцам домов по улицам Барьерной и Бориса Богатикова. При этом стоимость извещателей превышает девять тысяч рублей.
В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сотрудники ведомства не имеют права оказывать платные услуги. О фактах подозрительных действий необходимо сообщать в правоохранительные органы и на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: (383) 239–99–99.