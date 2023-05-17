МЧС предупреждает новосибирцев о лжеинспекторах

Как сообщает «НГС Новосибирск», подозрительных людей заметили в Советском и Дзержинском районах. Они предлагали купить оборудование жильцам домов по улицам Барьерной и Бориса Богатикова. При этом стоимость извещателей превышает девять тысяч рублей.