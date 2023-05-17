Минздрав Новосибирской области опубликовал адреса пунктов помощи при укусе клеща

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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С началом тепла клещи проснулись и начали причинять больше всего неудобств жителям Искитимского и Новосибирского районов, Бердска и самого Новосибирска. Чтобы защитится от заражений, рекомендуют прививаться.
Пока в регионе не были зарегистрированы случаи клещевого энцефалита. Чтобы защитить себя от опасных укусов, граждане могут поставить прививки в одном из 33 пунктов проведения серопрофилактики на территории региона, где уже есть достаточный запас иммуноглобулина.
Ведомство опубликовало полный список таких пунктов на сайте для удобства жителей.
Напомним, ранее по запросу Atas.info специалист Роспотребнадзора Лада Самойлова назвала районы Новосибирска и области, в которых энцефалитные клещи ведут активную жизнь – туда лучше не приезжать в шортах и в майках с открытыми руками.