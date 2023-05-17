Минздрав Новосибирской области опубликовал адреса пунктов помощи при укусе клеща

Пока в регионе не были зарегистрированы случаи клещевого энцефалита. Чтобы защитить себя от опасных укусов, граждане могут поставить прививки в одном из 33 пунктов проведения серопрофилактики на территории региона, где уже есть достаточный запас иммуноглобулина.