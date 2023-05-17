«Не думаю, что будет реакция»: в Кремле прочли обращение ученых в защиту Звегинцева

Главный научный сотрудник института Теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев сейчас находится под домашним арестом. Ученого задержали в конце апреля по обвинению в государственной измене. Поводом для обвинения могла стать научная статья, опубликованная в иранском журнале. Сам Звегинцев отрицает свою вину, утверждая о пройденных перед публикацией нескольких экспертиз на наличие особо секретной информации.