«Не думаю, что будет реакция»: в Кремле прочли обращение ученых в защиту Звегинцева

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
«Я не думаю, что Кремль сможет дать конкретную реакцию. Мы, конечно, видели это обращение. Но сейчас над этим работают российские спецслужбы и обвинения очень серьезные», - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Также Дмитрий Песков напомнил, что, согласно презумпции невиновности, человека может признать виновным только суд. На данном этапе расследования в Кремле не могут говорить о каких-либо позициях.
Главный научный сотрудник института Теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев сейчас находится под домашним арестом. Ученого задержали в конце апреля по обвинению в государственной измене. Поводом для обвинения могла стать научная статья, опубликованная в иранском журнале. Сам Звегинцев отрицает свою вину, утверждая о пройденных перед публикацией нескольких экспертиз на наличие особо секретной информации.
16 мая коллеги Валерия Звегинцева опубликовали на сайте ИПТМ СО РАН официальное обращение к российским властям с просьбой о защите. По их мнению, подобный случай может стать опасным прецедентом для травли и обвинений в шпионаже из-за любой публикации или доклада.