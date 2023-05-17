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«Не думаю, что будет реакция»: в Кремле прочли обращение ученых в защиту Звегинцева

17 мая 2023, 12:45
Фото: 1MI
В Кремле не могут вмешиваться в ход расследования

В Кремле не могут вмешиваться в дело новосибирского физика Звегинцева

Российские власти знают о письме в защиту новосибирского ученого Валерния Звегинцева. Физика из новосибирского Академгородка обвиняют в государственной измене. Однако пока в Кремле не могут вмешиваться в ход расследования.
«Я не думаю, что Кремль сможет дать конкретную реакцию. Мы, конечно, видели это обращение. Но сейчас над этим работают российские спецслужбы и обвинения очень серьезные», - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Также Дмитрий Песков напомнил, что, согласно презумпции невиновности, человека может признать виновным только суд. На данном этапе расследования в Кремле не могут говорить о каких-либо позициях. 

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Главный научный сотрудник института Теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев сейчас находится под домашним арестом. Ученого задержали в конце апреля по обвинению в государственной измене. Поводом для обвинения могла стать научная статья, опубликованная в иранском журнале. Сам Звегинцев отрицает свою вину, утверждая о пройденных перед публикацией нескольких экспертиз на наличие особо секретной информации.

16 мая коллеги Валерия Звегинцева опубликовали на сайте ИПТМ СО РАН  официальное обращение к российским властям с просьбой о защите. По их мнению, подобный случай может стать опасным прецедентом для травли и обвинений в шпионаже из-за любой публикации или доклада.

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