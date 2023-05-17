Новосибирск стал первым в Сибири по производству лимонадов и соков

Предприятия области за первый квартал 2023 года произвели 101,3 миллиона литров безалкогольных напитков, не учитывая минеральной и питьевой воды, что на 54,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также наш регион занимает четвертое место в России по объему производства безалкогольных напитков, что составляет 5,4% от общего объёма выпуска в Российской Федерации.