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Новосибирск стал первым в Сибири по производству лимонадов и соков

17 мая 2023, 01:37
Фото: 1MI
В Новосибирске увеличили производство газировки
Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по производству безалкогольных напитков. Об этом говорится в исследовании Новосибирскстата.

Предприятия области за первый квартал 2023 года произвели 101,3 миллиона литров безалкогольных напитков, не учитывая минеральной и питьевой воды, что на 54,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также наш регион занимает четвертое место в России по объему производства безалкогольных напитков, что составляет 5,4% от общего объёма выпуска в Российской Федерации.

В свою очередь, в Сибирском федеральном округе доля производства безалкогольных напитков составила 49,3%, что является лидером по этому показателю. В начале 2023 года наиболее популярными типами напитков, произведенных в Новосибирской области, были соки, морсы и различные лимонады.

В среднем каждый житель области выпил 36,2 литра безалкогольных напитков за квартал. В осенний период 2022 года завод «Аквалайф», входящий в группу компаний «Черноголовка», запустил новый цех и линию розлива безалкогольных напитков, чтобы увеличить производство лимонадов, бутилированной воды и других продуктов на 30%. Такое решение было принято из-за ухода из России крупных производителей напитков, таких как Coca-Cola и PepsiCo.

#Алина Шефер#Экономика#Газированые напитки#Производство#Новосибирск#Новосибирская область
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